Must read: Daar komen de zombies

Must read

Creatieve destructie wordt versneld door de coronacrisis

Het coronavirus heeft de techrevolutie in een stroomversnelling gebracht. Beleggers voelden zich daardoor aangetrokken tot een klein groepje technologiebedrijven. Het is echter tijd voor meer diversificatie, zegt Scott Knapp van de Cuna Mutual Group.

COVID-19 liveblog: VS verkiezingen vormen nu het grootste risico

Plus: Techrally zet volgens LGIM door, Aegon AM vreest heftige koersuitslagen, NN IP verlaagt advies tech, Valuedge vermindert risico's drastisch, fallen angels presteren volgens BNY beter, huidige crisis creëert volgens MFS zombiebedrijven, en meer opinies van beleggingshuizen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Euronext doet aankoop

De Nederlands-Franse beursuitbater Euronext is de trotse nieuwe eigenaar van de Italiaanse beurs, de Borsa Italiana, voor 4,3 miljard euro https://t.co/sy5BVLsbjl pic.twitter.com/c5iJYcNWZv — RTL Z (@RTLZ) October 9, 2020

Stttt

#Silver is quietly making a comeback after its correction in September. Up 13% from the low. pic.twitter.com/FkVbGqED57 — jeroen blokland (@jsblokland) October 9, 2020

Veel slechter

The stock market faces the possibility of significant declines ahead of the US election, Goldman’s Abby Joseph Cohen says. https://t.co/1mFOt4EKB7 pic.twitter.com/x9cZfN04Vd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 8, 2020

Consolidatie gaat door

Morgan Stanley’s second big acquisition of the year underscores the shift toward larger deals in the asset management industry https://t.co/r6QbLnpULm — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2020

Steun houdt 3800 zombiebedrijven in leven

Zonder overheidssteun zouden er 3800 meer bedrijven kopje onder zijn gegaan dan nu het geval is. Tot die voorspelling komt onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet na een data-analyse onder ruim drie miljoen bedrijven.

Britse koopjes oppikken

U moet maar durven, shoppen op de Britse aandelenmarkt. Deze manager legt uit wat hij doet.