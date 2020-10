Must read: Biden niet meer zo eng

Must read

Cash is geen trash

Bijna de helft van de assetmanagers adviseert nu om extra cash aan te houden. Het levert immers vergeleken met andere laag renderende assets nauwelijks verlies op.

Amerikaanse topeconoom voorspelt dollarcrash

Een gevaarlijke mix van een negatief spaarsaldo, een oplopend handelstekort en een verlies van de status van reservemunt kunnen de dollar in een gapend gat duwen, voorspelt econoom Stephen Roach.

COVID-19 liveblog: VS verkiezingen vormen nu het grootste risico

Plus: Techrally zet volgens LGIM door, Aegon AM vreest heftige koersuitslagen, NN IP verlaagt advies tech, Valuedge vermindert risico's drastisch, fallen angels presteren volgens BNY beter, huidige crisis creëert volgens MFS zombiebedrijven, en meer opinies van beleggingshuizen.

Nederlands beleggingstalent gewild bij buitenlandse fondshuizen

Nederlandse fondshuizen worden leeggeroofd. Niet door hackers, fraudeurs of andere criminelen, maar door buitenlandse fondshuizen die het hebben voorzien op hun talentvolle beleggingsteams. Gisteren maakte Kempen bekend dat het zes van de acht leden van hun succesvolle euro credit team verliest aan een Amerikaanse fondsmanager. Morningstar bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Omhoog

French economy rebounded 16% in third quarter: central bank https://t.co/4TOryLvwwa pic.twitter.com/Qw4if5KQdq — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2020

Italiaanse obligaties kopen?

Just looking at Italian bonds, observers would have little clue about the nation’s dire economic situation (via @johnainger & @Alemrome) https://t.co/9bd506NOK9 — Bloomberg Economics (@economics) October 8, 2020

30 jaar beleggen

Hoe deed de aandelenmarkt het sinds 1926? Durft u uw geld lang weg te zetten?

Biden niet meer zo eng

Beleggers lopen warm voor de Democraten.

Verhuizen naar Parijs

Paris lures 30 asset managers as Brexit heats up race for financial hub crown https://t.co/UQLfbIRUzZ via @FinancialNews — Financial News (@FinancialNews) October 8, 2020

