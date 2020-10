Must read: Discussie over inflatie en tech

Must read

Inflatie: Laag, lager of toch een spike?

Waar gaat het met de inflatie naartoe: blijft het doormodderen, krijgen we deflatie, of gaat de inflatie alsnog spiken? Beleggingshuizen verschillen opmerkelijk sterk van mening.

COVID-19 liveblog: Techrally gaat verder

Plus: Aegon AM vreest heftige koersuitslagen, Valuedge vermindert risico's drastisch, fallen angels presteren volgens BNY beter, huidige crisis creëert volgens MFS zombiebedrijven, en meer opinies van beleggingshuizen.

Citi verwacht ook meer techvuurwerk

Don't abandon tech stocks now, Citi strategists say. "Valuations look expensive, but the sector is likely to outperform if EPS (earnings per share) downgrades resume elsewhere." https://t.co/ixEbHjI3il — MarketWatch (@MarketWatch) October 6, 2020

Maar niet iedereen is overtuigd van nog hogere techkoersen

"All great bubbles are built on compelling stories, and the FANMAG story is compelling. But all great bubbles are also built on unrealistic expectations, and we believe that those unrealistic expectations are already in the growth stock prices." Lees het uitgebreide verhaal met de nodige grafieken en tabellen. Dan is er ook nog de Amerikaanse Senaat die grote moeite heeft met de machtspositie van Big Tech en wel wat voelt voor opslitsen. De som der delen is in dit geval meer waar dan de onderdelen apart.

Het is de rente, stupid!

Waarom Wallstreet het zoveel beter doet dan Mainstreet.

Rentes gaan eerder verder omlaag





Honderdduizenden zeelieden vast op schepen

Ze mogen door corona hun schepen niet af. Dat is niet alleen heel zwaar voor de zeelieden zelf, ook voor de wereldhandel wordt dat op termijn een groot probleem, meldt RTL Z in een reportage.

De spectaculaire winsten van de Zwitserse centrale bank

Column Jan-Willem Nijkamp: Hoe SNB uitgroeide tot misschien wel het meest succesvolle hedgefonds ter wereld.

Economie niet gebaat bij minder lockdown en meer besmettingen

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Weinig internationale animo voor Chinese obligaties

China heeft dit jaar de poorten wijd opengezet voor buitenlandse beleggers. De verwachtingen waren hooggespannen, maar door het coronavirus is er weinig animo onder internationale beleggers. Vooral Chinese obligaties blijven links liggen.

Grote problemen dreigen voor de kantorenmarkt

Companies to shrink offices as work stays remote after pandemic https://t.co/K4dQO3fCpc pic.twitter.com/fbaFIGKtKw — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 6, 2020

