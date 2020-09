Must read: Reken op minder groei

Must read

Verhuizing Unilever; overheid heeft boter op het hoofd

Unilever kiest Londen als vaste standplaats. De staat wil nu belasting naheffen, maar met de exitheffing zou de Nederlandse overheid zich op dezelfde manier gedragen als de multinationals, die vaak oneigenlijk gebruik van belastingwetgeving worden verweten, aldus Marcel Tak.

Coronacrisis heeft ook positieve effecten op olievraag

Energiebedrijven hebben het zwaar in de coronacrisis. Op de korte termijn heeft Covid-19 echter ook een paar positieve effecten op de vraag.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS wacht nog even met de aanschaf van cyclische aandelen, UBS AM voorspelt einde techrally, Schroders positief over China, dus ook over EM, DWS ziet mooie Nederlandse vastgoedkansen, UBS AM stapt in smallcaps, Robeco rekent op fintech, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

In Nederland is het nog beter pensioneren

Nederland blijkt wereldwijd een van de aantrekkelijkste landen om te pensioneren. Nederland bezet in de Global Retirement Index 2020 plek vijf, een stijging van zes plaatsen. Wat maakt het hier zo fijn voor gepensioneerden?

Miljoenste dode

More than one million people around the world have died with coronavirus



Data from Johns Hopkins University shows that deaths in the US, Brazil and India make up nearly half the total



[Thread]https://t.co/HwM9tNH34m — BBC News (World) (@BBCWorld) September 29, 2020

Het effect van meer sancties

The threat of sanctions is once again looming over Russian markets https://t.co/FkpqX0G2NL via @natashadoff #OOTT pic.twitter.com/KkaFd66I0L — Helen Robertson (@HelenCRobertson) September 29, 2020

Trump is echt heel rijk

En dat zorgt voor de nodige scheve ogen nu bekend is dat hij erg weinig belasting heeft betaald.

El-Erian: reken op minder groei, niet op redders

Mohamed El-Erian roept beleggers op om rekening te houden met minder economische groei en zich daaraan aan te passen. Niet om te rekenen op meer reddingsbeleid van de overheid.

