Must read: Voorbereiden op drama?

De superdiepe zakken van de Fed

Jerome Powell riep de Amerikaanse overheid weer op om vooral te steunen. Nog meer schulden maken, maakt niet uit. De Fed is wanhopig, aldus Edin Mujagic.

Particulieren in 2020 nog rijker dan vorig jaar

Het wereldwijde financieel vermogen steeg in de eerste zes maanden van 2020 met 1,5%, zo blijkt uit het Global Wealth Report 2020 van Allianz.

Groene obligaties breken definitief door

De uitgifte van een groene Duitse staatsobligatie heeft de markt voor green bonds definitief op de kaart gezet, zegt fondsmanager Colin Finlayson van Aegon AM.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders positief over China dus ook over EM, DWS ziet mooie Nederlandse vastgoedkansen, stijging inflatie volgens BlackRock niet in koersen verwerkt, vertrouwen industrie blijft volgens Van Lanschot Kempen stabiel, UBS AM stapt in smallcaps, Robeco verwacht nog meer van fintech, Invesco blijft in tech geloven en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Hogere inflatie?

"We might be ready to accept inflation higher than 2% for some time” https://t.co/37QGj9fpVM pic.twitter.com/whFRnfV9Di — Bloomberg Markets (@markets) September 25, 2020

De kunst van het handelen

Met de snelste computers en de slimste algoritmes boeken de flitshandelaren van Flow Traders dit jaar recordwinsten. De kritiek die daarop volgt, went nooit, zegt CEO Dennis Dijkstra.

Waarom themabeleggen zo lastig is

Meeste thema-ETF's doen niet wat er van ze verwacht wordt.

Investeringen omlaag

De investeringen daalden flink in het tweede kwartaal. Aankopen van vervoersmiddelen gingen zelfs door de helft. Zie hier meer recente ontwikkelingen van onze economie in een paar visualisaties: https://t.co/LHPAljqkLA #ING @klok_marcel pic.twitter.com/7HZpJPiydF — ING Economie (@INGnl_Economie) September 25, 2020

Nek-aan-nek-race?