Must read: Volatiel beursjaartje

Al 24 dagen met dips van 2%. Plus: straks geen benzineauto's meer in Californië, theeprijzen stijgen en hotels vallen om.

Beleggingshuizen nu nog positiever over bedrijfsobligaties

Ja, spreads zijn krapper geworden en ja, de coronacrisis brengt veel bedrijven in de problemen. Maar ruimhartige opkoopprogramma's van centrale banken geven assetmanagers voldoende vertrouwen om kredietwaardige bedrijfsobligaties te kopen, aldus Eelco Ubbels.

Populaire aandelen blijven dat niet altijd

Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet domineren de beurs. Goldman Sachs verwacht niet dat dit voor altijd zo zal blijven. Kijk maar naar de duurste aandelen van 2000. Van die bedrijven is nu nog maar weinig over qua marktwaarde.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders positief over China dus ook over EM, DWS ziet mooie Nederlandse vastgoedkansen, stijging inflatie volgens BlackRock niet in koersen verwerkt, vertrouwen industrie blijft volgens Van Lanschot Kempen stabiel, UBS AM stapt in smallcaps, Robeco verwacht nog meer van fintech, Invesco blijft in tech geloven en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De verschillen lopen verder op. Actieve managers doen het dit jaar heel behoorlijk.

Geen benzine-auto's meer

California moves to end the sale of all gasoline-powered new cars by 2035 https://t.co/Eo8BMlS7RE via @business — Reed Landberg (@rvlandberg) September 24, 2020

Theeprijzen stijgen

We drinken niet alleen veel koffie thuis, maar ook veel thee. Bakken vol. Helaas neemt het aanbod af.

Hotels vallen om

De crisis gaat zijn tol eisen in de hotelbranche.



Volatiel jaartje

Days with 2% drops

2004: 0

2005: 0

2006: 0

2007: 11

2008: 41

2009: 28

2010: 10

2011: 21

2012: 3

2013: 2

2014: 4

2015: 6

2016: 5

2017: 0

2018: 15

2019: 5

2020: 24 (so far) — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) September 23, 2020

Minder vertrouwen

Het Nederlands consumentenvertrouwen herstelt minder sterk dan in de rest van de Eurozone https://t.co/zunS1SwldW pic.twitter.com/oRItfTHOHW — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 24, 2020

Problemen voor de ECB?