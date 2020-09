Must read: We zullen doorgaan

Must read

Alles zit goud en zilver mee

Een verdere daling van de reële rente, hogere inflatieverwachtingen en een verzwakking van de dollar zullen de goudprijs en de zilverprijs hoger zetten, zo voorspelt Optimix. Lees de diepgaande analyse.

Gold could hit a record before the year-end, aided in part by the risks surrounding the U.S. presidential election, Citigroup says https://t.co/k2DLJU9khk pic.twitter.com/Wn5YiusVhq — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2020

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS ziet mooie Nederlandse vastgoedkansen, stijging inflatie volgens BlackRock niet in koersen verwerkt, vertrouwen industrie blijft volgens Van Lanschot Kempen stabiel, UBS AM stapt in smallcaps, Robeco verwacht nog meer van fintech, Pimco adviseert EMD local currency, Invesco blijft in tech geloven, en meer opinies.

Wie durft er nog in banken te beleggen?

European bank stocks hit rock bottom, AGAIN! pic.twitter.com/51Gclqsn9a — jeroen blokland (@jsblokland) September 22, 2020

Wie durft er nog staatsobligaties te kopen?

Wat zijn redenen om toch ultra laag tot negatief rentende schuld te kopen? Wat zijn alternatieven om het portefeuillerisico onder controle te houden? Zes specialisten hebben daar hun eigen mening over.

Rendementsontwikkeling staatsobligaties is wel te voorspellen

"The predictability relates to predictability in inflation and economic growth. Overall, government bond premia display predictable dynamics and the timing of international bond market returns offers exploitable opportunities to investors." Hier is het hele verhaal.

Prestatievergoeding en quantbenadering gaan niet samen

Het heeft volgens Institutional Investor weinig nut om fondsmanagers die systematisch beleggen extra te belonen.

Amerikaanse biljonair waarschuwt voor beursellende

Met elke dag dat de Amerikaanse verkiezingen dichterbij komen, nemen de risico's verder toe, aldus Barry Diller.

Geen maatstaf is perfect

Om aandelen te waarderen zullen verschillen maatstaven moeten worden gebruikt, aldus het toonaangevende Research Affiliates.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De verschillen lopen verder op. Actieve managers doen het dit jaar heel behoorlijk.

Nieuw! De betalende auto

Het afrekenen van een tankbeurt of bijvoorbeeld een ritje door de wasstraat zal steeds vaker door de auto zelf gaan gebeuren. Dat komt hoofdzakelijk door toenemende samenwerking tussen betaaldiensten, automobielfabrikanten en partijen die de ondersteunende software verzorgen. Momenteel ligt de waarde van het aantal autonoom betalingen door voertuigen op iets meer dan 500 miljoen dollar per jaar. Verwacht wordt dat dat bedrag in 2025 stijgt naar 86 miljard dollar per jaar.

Zwitserland profiteert van klimaatverandering

Wat doet de opwarming met beurzen wereldwijd? Koude landen, zoals Zwitserland en Canada, gaan het beter doen warme landen, waar de impact van de huidige klimaatverandering groter is. Interessant verhaal.

China wil in 2060 CO2-neutraal zijn

Covid-19 is een dure grap

De Nederlandse overheid besteedde in de eerste zes maanden van het jaar bijna 15 miljard euro meer dan het binnen kreeg. Dat kwam door de peperdure maatregelen om de economie door de crisis te loodsen.

Daar is de tweede golf