Must read: Chippers juist goedkoop

Het nieuwe pensioencontract kan slecht uitpakken voor jonge deelnemers

Het nieuwe pensioenstelsel lost veel op, maar de gekozen rendementsverdeling tussen oude en jonge pensioendeelnemers kan voor de nodige teleurstelling zorgen, betogen Marcel Kruse en Geert Jan Kremer. Gelukkig zijn er voor dit potentiële hoofdpijndossier oplossingen te bedenken. Wat is er aan de hand?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

BlackRock stapt uit aandelen, JP Morgan ziet juist aandelenkoopjes, Invesco blijft in tech geloven, Robeco minder in bedrijfsobligaties, Optimix koopt edelmetalen, Van Lanschot omarmt TINA, en meer opinies.

Zijn beurzen te optimistisch?

From mid-June to early September, #RiskyAssets rose further despite the subdued economic outlook, raising concerns about a disconnection from economic prospects https://t.co/OnoqqluZmj pic.twitter.com/sshnGjdOlZ — Bank for International Settlements (@BIS_org) September 16, 2020

Coronapandemie versnelt ook urbanisatie

Why global cities will flourish in a post-COVID-19 future https://t.co/DAg2yi6OME pic.twitter.com/fKyyUPaFhE — World Economic Forum (@wef) September 16, 2020

Het waarde-aandelenverhaal is niet voorbij

Dat schrijft Pim van Vliet van Robeco. De belegger in conservatieve aandelen (lees: waarde-aandelen) verwacht dat waarde-aandelen de komende 10 jaar meer opleveren dan historisch gemiddeld.

Chippers overgewaardeerd?

Juist niet! Er is nog voldoende koersruimte omhoog, zo laat onderstaande K/W-grafiek zien.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Minder belasting over spaargeld

De belastingplannen van het kabinet: dit verandert er in 2021. Een korte greep.

Vier verbeterpunten voor Europese ETF’s

De Europese ETF-markt nadert in een rap tempo de grens van 1000 miljard dollar. Voor verdere groei zijn hervormingen nodig, zegt PwC in een helder en kritisch rapport.

Dividendbelasting deugt niet

De dividendbelasting zoals we hem kennen, gaat op de schop. De regering verwacht bijna een miljard euro terug te moeten betalen aan buitenlandse beleggers, omdat zij op oneerlijke wijze zijn benadeeld. Dat bedrag komt uiteindelijk voor rekening van het bedrijfsleven, aldus RTL Z.

Het Europa-idee van Klaas Knot werkt niet

De verschillen tussen noord en zuid zijn in Europa nog net zo groot als bij de introductie van de euro. Het idee van Klaas Knot dat de economieën in het zuiden net zo productief moeten worden als in het noorden, werk niet, aldus Marcel Tak. Is de euro nu mislukt?

Wat staat er in de nieuwste miljoenennota?

Meer weten over de plannen van de #Miljoenennota voor onder andere zorg, onderwijs en pensioen en hoe deze worden betaald?



Check onze YouTube video’s over overheidsfinanciën #belastingen:https://t.co/wMkEEzcmM1#politiekebeschouwingen pic.twitter.com/KUrGdbKuVx — Ministerie van Financiën (@Financien) September 16, 2020

Nederlanders willen duurzaam herstel economie

De prioriteiten van het kabinet zijn niet de prioriteiten van de Nederlandse bevolking, zo luidt een korte analyse van de uitkomst van onderzoek door Triodos Bank. Het herstel zou niet alleen moeten gaan over economische groei, maar vooral over het welzijn van de bevolking. Volgens de bank moet het kabinet waken zich niet te fixeren op een terugkeer naar de oude situatie, maar juist de kans te grijpen om in te zetten op een nieuwe toekomst.Zo zit Triodos er zelf natuurlijk ook in.

Eisen en beprijzen is de juiste methode

EU heeft sterke groene ambitie

Maar hoe gaan we dat betalen?

#Prinsjesdag2020 voor het klimaat is vandaag min of meer in Brussel: "Europa wordt eerste kapitein klimaatschip". Europese klimaatkoers kan zorgen voor snellere verduurzaming van de interne markt, aldus@SandraPhlippen, @AlbertJanSwart en Loudina Erasmus.https://t.co/mfSTOOzeJM — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 16, 2020

Bedrijven nemen verantwoordelijkheid

Grote Europese bedrijven steunen volgens Reuters Green Deal. BP geeft alvast het goede voorbeeld.