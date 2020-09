Must read: Dat kan beter

Must read

UBS adviseert alleen maar duurzaam

UBS raadt klanten aan over te stappen op een volledig duurzame beleggingsportefeuille. Door de coronacrisis is beleggen volgens ESG-richtlijnen in een stroomversnelling gekomen.

COVID-19 liveblog: Wat ze ggen de beleggingshuizen?

Invesco blijft in Tech geloven, Robeco minder in bedrijfsobligaties, Optimix koopt meer edelmetalen, recordstand aandelenwaarderingen hoeft volgens NN IP geen probleem te zijn, ABN Amro blijft voorzichtig, DWS tempert beleggingsverwachtingen, Van Lanschot omarmt TINA en meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Dat kan beter

Het nieuwe pensioenstelsel wordt onnodig duur én onzeker, zeggen drie hoogleraren. Daarmee heropenen ze een moeizame discussie. https://t.co/qQrtUCkodY — NRC (@nrc) September 11, 2020

Euronext wil weer uitbreiden

Euronext is in gesprek met de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Pressiti om een bod uit te brengen op de Borsa Italiana.

Op de helft

The UK economy grew 6.6% in July, its third straight rise, but has recovered only about half of lost output https://t.co/nn0NHISbHz — Business Insider (@businessinsider) September 11, 2020

Inflatie negatief

After the confusing appearance of #ECB President Lagarde, the chief economist must now ensure that the words are clear. ECB's chief economist Lane says recent dampens inflation outlook. Says headline inflation to remain negative for the rest of year. pic.twitter.com/uASZzPqikG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 11, 2020

Den Haag stelt DNB-directeur Elderson kandidaat voor ECB

Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is Elderson een "uitstekende kandidaat" om eind dit jaar het vertrekkend ECB-bestuurslid Yves Mersch op te volgen.

Meer over de Netflix-baas

Door het nieuwe boek over zijn Netflix-leiderschap staat CEO Reed Hastings in de belangstelling. Weekend reading.