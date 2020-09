Must read: Ook de beste aandelen corrigeren wel eens

Must read

Duurzame Europese ETF-markt naar 150 miljard euro in 2025

De Europese groei van duurzame ETF's is pas net goed op gang gekomen. Detlef Glow van Lipper verwacht dat deze markt in 2025 150 miljard euro groot zal zijn. Dat is 100 miljard meer dan nu.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Optimix koopt meer edelmetalen, recordstand aandelenwaarderingen hoeft volgens NN IP geen probleem te zijn, ABN Amro blijft voorzichtig, DWS tempert beleggingsverwachtingen, Van Lanschot omarmt TINA, T. Rowe Price ziet nog kansen in junkmarkt, BlackRock gaat voor inflatielinkers, en meer.

De sell-off van Tech in perspectief

Blokland’s daily sketch: From correction to bear market? https://t.co/ndpTNykaR6 pic.twitter.com/XVSuZ2nQ7f — Robeco Asset Management (@Robeco) September 9, 2020

De overheid moet redden

Onzekerheid over economisch beleid werkt voor veel bedrijven verlammend. Dit schaadt het economische herstel. Prinsjesdag biedt een uitgelezen kans om met de kabinetsplannen bedrijven meer zekerheid over de toekomst te bieden, aldus Rabobank.

Ook de beste aandelen corrigeren zo nu en dan

Why Even the Best Stocks Have to Crashhttps://t.co/hrlSnQf7ps — Ben Carlson (@awealthofcs) September 8, 2020

Grote beleggingshuizen weer positief over opkomende markten

De komst van Covid-19 had zijn negatieve weerslag op de consensus over aandelen opkomende markten. Door de succesvolle aanpak in Azië, maar ook door lagere waarderingen zitten steeds meer assetmanagers inmiddels weer aan de koopkant.

Waarom beleggers zo gevoelig zijn voor negatief nieuws

Highlight: “Pessimism is always more attractive, it’s more seductive, and it’s in the headlines more than optimism,” 'The Psychology of Money' author @morganhousel says. Full interview: pic.twitter.com/04c7uXyck4 — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 8, 2020

Nog tien jaar wachten

En dan gaan waarde-aandelen weer goed presteren, zo verwacht Robeco. Desondanks is het volgens Robeco zeker geen gek idee om een portefeuille te verrijken met waarde-aandelen. Dat verbetert het risicoprofiel, ook in tijden dat waarde-aandelen underperformen.

Grote problemen dreigen in de markt van junkbonds

High-yield bond default rates may double as companies struggle with a protracted economic downturn says Jeffrey Gundlach https://t.co/xZOLjN8vCG — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2020

Amerikaanse inflatie laat zich moeilijk naar boven sturen

De Fed heeft zijn inflatiedoelstelling onlangs bijgesteld van 2 procent naar een gemiddelde van 2 procent. Zo wil de Fed de inflatie een duwtje in de rug geven. Maar volgens econoom Darrell Spence van Capital Group zal dat niet (meteen) lukken.

Succesbelegger adviseert vliegtuigmaatschappijen en hotels

“There is a good part of the market that’s underpriced. Airlines, transportation and hospitality have performed poorly, and some represent good value for patient investors who can tolerate the risk as a part of their portfolio.” Hier het hele verhaal.

Niet bang voor Corona

Maar werknemers van verzekeraars en intermediairs maken zich wel grote zorgen over de voor hen negatieve gevolgen van digitalisering en consolidatie.

De am:verzekeringsmonitor 2020: intermediair en verzekeraar zijn trots op hun werk, en corona heeft niet zo veel effect: AM en Ipsos deden een groot onderzoek onder verzekeraars en het intermediair over alle thema’s die momenteel spelen. Dit is het… https://t.co/YVGJ3WXjVI pic.twitter.com/lKzJv1uoe5 — AM (@AMweb_nl) September 9, 2020

Klimaatprobleem dwingt 1 miljard mensen te verhuizen

More than 1 billion people face displacement by 2050: report https://t.co/KWfeNLz9hC pic.twitter.com/Ukyulesitf — Reuters Business (@ReutersBiz) September 9, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).