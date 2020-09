Must read: Beleggers hebben FOMO

Must read

Zit u daarom ook in tech? Plus; cashproducten gaan portefeuilles uit, even dippen en wat doen we met de staatsschuld?

Desastreuze harde Brexit komt dichterbij

Veel beleggers zijn door de coronacrisis het risico op een harde Brexit vergeten. Toch komt deze mogelijkheid volgens de Rabobank rap naderbij en dat kan hard aankomen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS tempert beleggingsverwachtingen, nieuw beleid Fed volgens Valuedge goed voor beleggers, Van Lanschot omarmt TINA, Pictet AM gaat alleen voor goud, Invesco vreest voor Europa, T. Rowe Price ziet nog kansen in junkmarkt, BlackRock koopt inflatielinkers, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Prima jaartje tot nu toe voor actieve fondsmanagers.

Even dippen

De schrik zit er weer even in, maar twee nog grotere dips dan die van gisteren waren snel weer vergeten... pic.twitter.com/cQVHsPHalk — durk veenstra (@durkveenstra) September 4, 2020

En een AEX-recordverjaardag

Beurs maakt het spannend met technologie sell-off nu. Morgen is het nl 20jr geleden dat roemruchte all time high #AEX 703,18 op bord stond. Beleggen werd weer werken voor uw geld ipv dat ieder jaar gem 20% uw raam in vloog. Kwam veel ellende vandaan: ging te lang, te gemakkelijk pic.twitter.com/jrndesLhwg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 4, 2020

Cash-dump

Beleggers stappen uit geldfondsen en obligatie-ETF's met een korte looptijd.

Ook beleggers hebben FOMO

Daarom zitten ze waarschijnlijk allemaal in tech.

Oplossen van de staatsschuldproblemen?

De schatkist biedt nog meer dan genoeg ruimte voor tijdelijke steun aan de economie. De hogere staatsschuld hoeft niet, of pas op de lange termijn afgebouwd te worden, ruim nadat de coronacrisis voorbij is. Ook een complete saneringsslag van bedrijven en banen is meer op zijn plek als het virus onder controle is. Dat concludeert het ING Economisch Bureau in zijn rapport op basis van interviews met tien academische economen.

PEPP-talk

The European Central Bank is likely to step up stimulus later this year https://t.co/5qNDxYdjS9 pic.twitter.com/Rm345wZbJ0 — Bloomberg Markets (@markets) September 4, 2020

Netflixbaas: "Om succesvol te zijn, tolereren we chaos"

Netflix is supersuccesvol. ‘En toch lig ik ’s nachts wakker,’ zegt Reed Hastings, oprichter van de streamingdienst.