Must read: Euro hoger, lira nog lager

China is geen kortetermijntrade

Beleggers zoeken het steeds meer in China en dat is logisch. China trad uiterst effectief op tegen het coronacirus en met name de Chinese IT-bedrijven maken een ongekende groei door. Maar, zo waarschuwt Xialon Chen van KraneShares: "Kortetermijnbeleggers hebben op de Chinese beurzen weinig te zoeken."

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS tempert beleggingsverwachtingen, nieuw beleid Fed volgens Valuedge goed voor beleggers, Van Lanschot omarmt TINA, Pictet AM gaat alleen voor goud, Invesco vreest voor Europa, T. Rowe Price ziet nog kansen in junkmarkt, BlackRock koopt inflatielinkers, en nog veel meer opinies.

De bulls versus de bears

Voor elke belegging is er een bull- en een bearmarkt-scenario te bedenken. Ben Carlson doet dat voor bitcoins, obligaties, smallcaps, groei- en waarde-aandelen en aandelen uit de S&P, Nasdaq, opkomende markten en Europa.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Prima jaartje tot nu toe voor actieve fondsmanagers.

Frankrijk geeft nieuwe steun

France reveals fresh stimulus worth 100 billion euros — almost 4% of its GDP and bigger than any other European economy https://t.co/j7CFzlFnCr — Business Insider (@businessinsider) September 3, 2020

Groene Duitse obligaties

Duitsland verkocht voor zes miljard aan schuldpapier met een looptijd van tien jaar. Op de Europese staatsobligatiemarkt is een innovatie pas mainstream als de Duitsers meedoen. En dat doen ze nu.

Lira nog lager

The Turkish Lira falls to the lowest level on record vs the US Dollar. (#TRY). pic.twitter.com/8dFmqdcH2p — jeroen blokland (@jsblokland) September 3, 2020

Euro hoger

Euro’s appreciation worries some ECB board members, FT reports https://t.co/tSVo7EY9GI pic.twitter.com/HKTPBYnKNg — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) September 3, 2020

Kledingwinkels in 2021 niet hersteld van coronacrisis

Modeketens lijden het meest onder de crisis.

Beleggers waren Japan vergeten

En door de investeringen van Warren Buffett lijken ze weer wakker geschud.