Must read: Kortetermijnbeleggen is prima

Must read

Nieuw: Wereldwijd low vol-ETF-beleggen

De nieuwe low volatility ETF van SPDR ETF’s belegt wereldwijd. Het verschil met al bestaande minimum volatility-strategieën is onder meer het feit dat door de herwegingen per kwartaal beter wordt ingespeeld op de marktactualiteit, aldus Ryan Reardon van SPDR ETF’s. Wat maakt deze ETF nog meer uniek?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS tempert beleggingsverwachtingen, nieuw beleid Fed volgens Valuedge goed voor beleggers, Van Lanschot omarmt TINA, Pictet AM gaat alleen voor goud, Invesco vreest voor Europa, T. Rowe Price ziet nog kansen in junkmarkt, BlackRock koopt inflatielinkers, en nog veel meer opinies.

Europese beurzen bewegen niet dezelfde kant uit

Good morning from #Germany, which is the champion among the big countries in Europe when it comes to resilience. Dax has recovered almost all its 2020 losses, while in Italy stock mkt is still down 15% YTD, Spanish stocks -25% YTD, UK -20% YTD. https://t.co/CXG42SxL6T via @welt pic.twitter.com/ZMJNVyaJrA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 2, 2020

Lage rente veroorzaakt domino-effect

De rente blijft voorlopig laag verwacht ook vermogensbeheerder Mike Zaccardi. Dat betekent dat beleggers anders naar de financiële markten moeten kijken. Wat de effecten zijn voor de obligatiemarkt heeft Bridgewater onderzocht in een uitgebreide studie. Onderwijl houdt State Street desondanks vast aan obligaties om de portefeuillerisico's te verminderen.

Zo duur zijn techaandelen niet

For investors worried that growth stocks’ valuations are close to levels last seen during the dotcom bubble, Bernstein said they are looking at the wrong place.



High-growth valuations versus low-growth are still far from the extremes of 20 years ago??https://t.co/GCLyK1jAMm pic.twitter.com/FKyZukbH6V — Yun Li (@YunLi626) September 1, 2020

Fed verzet bakens

"Vanaf nu zal de Fed in een opgaande economie een inflatie van boven de twee procent tolereren. De inflatie mag op die momenten boven de twee procent uitkomen om te compenseren voor lagere inflatie in mindere tijden." Jan-Willem Nijkamp van Fintessa heeft er een column aan gewijd. Ook monetair econoom Edin Mujagic heeft ook een duidelijke mening. "Het gevaar van de nieuwe strategie is dat de bank de deur open zet voor structureel hoge inflatie in de toekomst."

Is de waardefactor dood?

Beleggingshuis Two Sigma, dat streeft naar een wetenschappelijke beleggingsaanpak, legt in een omvangrijke paper uit waarom waarde-aandelen sinds 2008 sterk achterblijven.

Chart of the year candidate? pic.twitter.com/S6ElOMfuJ1 — Jake (@EconomPic) September 1, 2020

Kortetermijnbeleggen is prima

Bedrijven moeten blij zijn dat er ook aandeelhouders aan boord zijn die voor de snelle winst gaan, is de uitkomst van een studie.

Amerikaanse verkiezingen is een dingetje

The November election is currently the most-expensive event risk in the history of VIX futures contracts https://t.co/bzPsnCv3s5 — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Prima jaartje tot nu toe voor actieve fondsmanagers.

Niet nog meer economische overheidsbemoeienis aub

De overheid hoeft geen grotere rol te spelen op economisch vlak, aldus Marcel Tak. Ook niet in deze coronacrisis. De grip op de economie is al flink genoeg.

Door corona groeit het wereldwijde hongerprobleem

Covid-19 heeft een behoorlijk negatief effect gehad op het aanbod en de vraag naar voedsel. RTL Z legt het uit in een fimpje.