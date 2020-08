Must read: Abe kapt ermee

Must read

Duurzaam eten nieuwe beleggingstrend

Voedingsbedrijven die duurzaam produceren zijn volgens een aantal analisten de beurswinnaars van morgen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

BlackRock gaat voor inflatielinkers, goudprijs is volgens Pimco nog altijd te laag, Natixis IM koopt liever Amerikaanse aandelen, NN IP positief verrast door economisch herstel, Fidelity pakt de auto, Optimix belegt niet langer in vastgoed, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Vandaag of morgen?

How the Fed is bringing an inflation debate to a boil https://t.co/6OwJiRCbsL pic.twitter.com/n5yTnAiWgp — Bloomberg Economics (@economics) August 28, 2020

Up, up, up

The spike in US bond yields continues, with the US 30-year Treasury #yield now above 1.55%, up more than 20 basis points in the last couple of trading days. pic.twitter.com/HBwxSjkUZl — jeroen blokland (@jsblokland) August 28, 2020

CFO's overschatten zichzelf

Ze denken dat ze meer weten dan ze daadwerkelijk weten.

Abe kapt ermee

Japan's Prime Minister Abe reportedly stepping down over health concerns https://t.co/oTVlqy6XDp — TIME (@TIME) August 28, 2020

Goed idee

Hoeveel meer?

Kunnen de grooste vijf Amerikaanse techaandelen in waarde stijgen?

En het gaat door