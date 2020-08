Must read: Op naar Jackson Hole

Must read

Gaat de Fed inflatie aanjagen? Plus; EU steunt met groene obligaties en Apolloproject is basis vierde industriële revolutie.

Klaus Kaldemorgen: "Aandelen zijn goedkoop"

Volgens Klaus Kaldemorgen, manager van het breed gespreide beleggingsfonds DWS Concept Kaldemorgen, is een aanzienlijk deel van de aandelenmarkt ondergewaardeerd. Ook weigert hij te spreken van een techbubbel.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

BlackRock gaat voor inflatielinkers, goudprijs is volgens Pimco nog altijd te laag, Natixis IM koopt liever Amerikaanse aandelen, NN IP positief verrast door economisch herstel, Fidelity pakt de auto, Optimix belegt niet langer in vastgoed, en meer opinies.

Alle economische cijfers over 2020 bij elkaar

?? US: -6.1%

?? Euro Area: -9.1%

?? Japan: -6.1%



Forecasts show advanced economies shrinking 7% in 2020 amid a plunge in domestic demand, along with severe disruptions to supply, trade, and finance. https://t.co/VfDF5oC2kW #WBGEP2020 pic.twitter.com/pZVUbN6rqp — World Bank (@WorldBank) August 27, 2020

Daling rente nog niet ten einde

Edward Al-Hussainy van Columbia Threadneedle Investments denkt dat de gouden tijden voor obligatiebeleggers nog niet ten einde zijn. Zolang de productiviteit laag blijft en de vergrijzing hoog, zet de neerwaartse trend bij de rente door. De Amerikaanse 10-jaars kan dan ook negatief worden.

Gaat Fed inflatie aanjagen?

Vanavond spreek Fed-voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole.

Investors price for Fed chair to signal inflation can run higher https://t.co/oLN3fCK8vX pic.twitter.com/SmjLa7wfAs — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2020

Apolloproject is basis vierde industriële revolutie

Beleggingshuis Franklin Templeton onderscheid vijf snelgroeiende langetermijnontwikkelingen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille staat inmiddels weer in de plus. Dat kan van de passieve niet worden gezegd.

The case voor Zwitserse aandelen

In de afgelopen 20 jaar presteerden Zwitserse aandelen veel beter dan de MSCI World en MSCI Europe. Volgens Eleanor Taylor Jolidon van UBP AM is dat geen toeval. Zij voorspelt dat het de komende jaren niet anders zal zijn.

Oudere generaties hebben weinig reden tot klagen

The Decline Of Upward Mobility In One Chart https://t.co/MpZVfdEAzN — Hans Stegeman (@hanswstegeman) August 27, 2020

Pas op met steun afbouwen!

Derde steunpakket wordt soberder: ‘Het kabinet neemt een risico’ https://t.co/eYNHEerOvk — Marieke Blom (@Mariekeconomie) August 27, 2020

Groene steun

EU plans to sell green and social bonds for recovery fund https://t.co/ZUg64drERU via @jillianfward pic.twitter.com/EHzFpHIaYA — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 27, 2020

Groen doen