Must read: Beurs gaat geheel eigen weg

Plus: Is er nog toekomst voor retailvastgoed? Inflatie is de oplossing, goud is te duur, waarde is geen factor, en meer.

Is er nog toekomst voor retailvastgoed?

Nog nooit beleefden beleggers in retailvastgoed zo'n slecht (tweede) kwartaal. Natuurlijk ligt dat aan de afgekondigde lockdowns, maar structurele veranderingen, zoals digitalisering bijvoorbeeld, maken de vooruitzichten beroerd.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Goudprijs is volgens Pimco nog altijd te laag, Natixis IM koopt liever Amerikaanse aandelen, Schroders vertrouwt op meer thuis beleggen, NN IP positief verrast door economisch herstel, Fidelity pakt de auto, Optimix belegt niet langer in vastgoed, en meer opinies.

Geen V, of U, maar K

Mocht u zich afvragen wat is die term K-shaped recovery? Dat is het verschil tussen het herstel op Wall Street en Main Street. Oftewel verschil tussen beleggers en de gewone man.

En inderdaad er is een K-vorm in de grafiek terug te zien (consumentenvertrouwen en de S&P 500) pic.twitter.com/Gl0XSjyVqR — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 26, 2020

Psychologen krijgen het druk

Een groot deel van de Nederlanders maakt zich ernstige zorgen over de toekomst. Burn-outs liggen en masse op de loer, zo menen psychologen in een artikel van RTL Z. "Naast een tweede coronagolf komt er ook een mentale golf aan."

Inflatie is de oplossing

"Negatieve rente is de oorzaak van alle problemen," betoogt Jared Dillian in een opiniestuk op Marketwatch. Interessant verhaal.

Een beurs van twee snelheden

Het onderscheid dat de financiële markten maken tussen de oude en de nieuwe economie is op zich terecht, aldus Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Hoe zwaar weegt nog een negatief consumentenvertrouwen?

Not good. Back to level of May 2014. Double dip? pic.twitter.com/7psarvu0Zn — durk veenstra (@durkveenstra) August 25, 2020

Goud is te duur

Want: "Today’s high real price of gold suggests that gold is an expensive inflation-hedge with a low prospective real return. However, massive passive ETF financialization of gold ownership may introduce a period of irrational exuberance." Must read voor goudbeleggers.

Een veilig beleggingsgevoel is bloedlink

De steun van centrale banken zorgt op de obligatiemarkt voor gevoelens van veiligheid. Roekeloos beleggersgedrag ligt dan op de loer. Ben Carlson waarschuwt in dit verband op de Amerikaanse highyieldmarkt, waar koersen niet langer de faillissementsrisico's reflecteren.

Olieprijs kan ietsje omhoog

Vraag naar #olie herstelt voorzichtig. De #olieprijs beweegt nauwelijks, dit in tegenstelling tot de #gasprijs die sterk stijgt. Voldoende ingredienten voor @hansvancleef voor een nieuwe Energiemonitor: https://t.co/AeuVBT2z2R pic.twitter.com/twbCllRijA — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 26, 2020

Beleggingsconsensus: Mooie kansen in Verre Oosten

Geen assetmanager is negatief over de aandelenregio Azië ex. Japan. De effectieve corona-aanpak en lage waarderingen zijn de belangrijkste redenen waarom 44% van de 55 assetmanagers een koopadvies heeft afgegeven.

Waarde is geen factor

Want waarde kent geen risicopremie, zo laat onderzoek zien.

Growth’s dominance over Value quite clear when seeing that Tech (largest weight in R1 Growth) has surged >+55% over past year, while Financial Services (largest weight in R1 Value) has gone nowhere @Bloomberg pic.twitter.com/TnkoDIaF5R — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 25, 2020

Markt overspoeld door Chinese tech-ETF's

Een van de redenen is de dreiging van maar handelsspanningen, schrijft Reuters.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille staat inmiddels weer in de plus. Dat kan van de passieve niet worden gezegd.