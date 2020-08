Must read: Wel of geen techbubbel?

Must read

Dividendbetalingen dalen tot niveau kredietcrisis

In het tweede kwartaal daalden dividenden wereldwijd dramatisch, zo blijkt uit de Global Dividend Index van Janus Henderson. Het totaalbedrag aan dividenduitkeringen daalde met 22% tot 382,2 miljard dollar. Het ergste lijkt wel achter de rug.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Natixis IM koopt liever Amerikaanse aandelen, Schroders vertrouwt op meer thuis beleggen, NN IP positief verrast door economisch herstel, Fidelity pakt de auto, Optimix belegt niet langer in vastgoed, en meer opinies.

Het effect van een stevige lockdown

We zitten in een techbubbel

Techbedrijven zijn duur en dat heeft een reden, weet ook het Amerikaanse BCA Research, maar de waarderingen beginnen nu wel heel erg op te lopen. “Many marquee tech companies have become so big that further gains in market share may be difficult to achieve.”

Techbelegger Alison Porter van Janus Henderson Investors is minder pessimistisch.

Onderwijl blijven waarde-aandelen onderpresteren

Komt die draai er nog?

#Value is dead.

Last time #value was this dead was just before it outperformed growth by a large margin.

That is in 1999. pic.twitter.com/UUjNZbto3i — Lance Roberts (@LanceRoberts) August 24, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille staat inmiddels weer in de plus. Dat kan van de passieve niet worden gezegd.

Er is nog zoiets als Brexit



Time is running out for the UK to reach an agreement on Brexit. Read more on the impact a stalemate could have on the equity market in this week’s Notes from the Trading Desk. https://t.co/sXrpS1jSou — Franklin Templeton (@FTI_Global) August 25, 2020

Het klimaatprobleem is ook niet weg

Column: Kans op La Niña neemt toe



La Niña heeft grote invloed op de productiviteit van zowel landbouwgebieden als van de mijnbouw. Dit kan positief en negatief zijn.https://t.co/ih1Gh6uDLO pic.twitter.com/maN6FykZsL — Casper Burgering (@CasperBurgering) August 25, 2020

Net als de handelsspanningen tussen de VS en China

Als Trump niet herkozen wordt, dan is hij nog 3 maanden aan de macht. Niks houdt hem dan nog tegen om zijn economische oorlog met China verder te laten escaleren, schrijven #RaboResearch-economen Menno Middeldorp en Raphie Hayat in deze column @RTLNieuws. https://t.co/KWoRl6P6Nn — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) August 19, 2020

Verduurzamen woning niet rendabel

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gooit met een nieuw rapport een flinke steen in de vijver der duurzaamheid. In een onderzoek stelt het instituut dat verduurzaming, met inzet van alle subsidies, financieel niet aantrekkelijk is.

De sloopkogel die e-commerce heet

Ook de Amerikaanse retailfondsen hebben het zwaar.

Maar coronacrisis heeft geen langetermijngevolgen