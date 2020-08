Must read: Beursrally is techrally

Must read

Gaat de Nederlandse pensioensector de wereld redden?

Met 1,5 biljoen euro aan pensioenvermogen is er voldoende financiële slagkracht om een positieve rol van betekenis te spelen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Fidelity pakt weer de auto, Optimix belegt niet langer in vastgoed, T. Rowe Price positief over Noord-Azië, China trekt volgens Amundi wereldeconomie uit slop, Van Lanschot Kempen is niet bang voor inflatie, en meer opinies.

Europese aandelen blijven wel erg achter

Het is een belangrijke reden waarom steeds meer beleggingshuizen Europese aandelen op een koop zetten.

Investors are betting big on Europe as European stocks are lagging behind US equities which trading at all-time highs. Fund managers are most overweight on Europe since 2018. Traders say they’re selling US assets before the election. https://t.co/2UrtYTikwK pic.twitter.com/uacU8bNspG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 22, 2020

Nieuwe top Amerikaanse beurs?

Slechts 6% van de 500 bedrijven in de S&P 500 staat nu hoger dan aan het begin van dit jaar. Van beursgekte is dus niet echt sprake. Ook Cor Wijnvliet van Investing.com heeft een mening over de huidige beursrally, die eigenlijk een techrally is. Volgens Reuters gaat de techrally nog wel even verder.

Tech is eating the world: The 5 largest stocks – FB, AMZN, AAPL, MSFT, GOOGL – now account for 23% of S&P500, well above the high of 18% in 2000’s, Goldman says. Concentration appears even more extreme within Russell1000 Growth Index. Those same 5 stocks represent 37% of mkt cap. pic.twitter.com/AqJ7oGsQTh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 23, 2020

Share prices of a fifth of S&P companies were more than 50% below their all-time highs on Friday, despite the index’s ongoing rally. The average stock in the index is 28.4% below its peak: Cornerstone Macro https://t.co/wFN563xqev — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) August 23, 2020

Lange rente kan nog lager

Lees de nieuwste visie van ABN AMRO op de rente en euro/dollar

Markt green bonds geen last van Covid-19

NN IP over de laatste ontwikkelingen in de snel groeiende markt van green bonds.

Sterke groei staatsschuld geen probleem

Maar: "In de huidige economische noodsituatie is het verstandig om de begrotingsdiscipline tijdelijk te versoepelen. Maar zonder bindende begrotingsregels loopt het ook in Nederland snel uit de hand, zo weten we uit het verleden. Als geld geen rol speelt, ligt verspilling op de loer." Sterke column.

Het raderwerk | De staatsschuld stijgt ongekend snel, maar niemand lijkt zich daar zorgen om te maken. Is dat gevaarlijk, vraagt @mathijsbouman zich af pic.twitter.com/9EtMFFdkbn — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 21, 2020

Vier thema’s domineren toekomst bankieren

Die thema's zijn: Onzichtbaar, verbonden, inzicht-gedreven en missie-gedreven. Hier is het hele verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

"Het is gedaan met Donald Trump"

Wat niet erg is, want beleggers hoeven president Biden niet te vrezen.

Als we naar de indicatoren kijken, kan Trump over een paar maanden op zoek naar een nieuwe woning. Dan zit Joe Biden in het Witte Huis. https://t.co/QHmrygXLwp — RTL Z (@RTLZ) August 21, 2020

Prijskaartje reshoring: 1000 miljard dollar

Bedrijven die hun productie terughalen uit China moeten de komende jaren rekenen op een extra kostenpost van 1 biljoen dollar. Het goede nieuws voor beleggers: op de lange termijn leidt reshoring tot meer automatisering en robotisering, dus lagere kosten.

Aandelen doen het toch beter

#Goud of #aandelen? Vandaag 9 jr geleden viel @wmiddelkoop op @IEXnl @beursanalist aan ("Wie is er gek, Corné?"), die antwoordde ("Ik ben niet gek, Willlem") in wat beruchte beursruzie werd. Toeval wilde dat die week precies vorige top in goud viel #AEX https://t.co/u7smDQmmmK pic.twitter.com/xUKg8IhHyN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 23, 2020

Eigen huis verduurzamen niet rendabel

Slecht nieuws voor huiseigenaren met plannen om hun woning te verduurzamen: dat is momenteel niet rendabel. Wie er toch aan begint, moet soms wel dertig jaar wachten tot de investering is terugverdiend, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving.

Quizz

Welke beleggingscategorie (aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen) boekte in de afgelopen 5 jaar een negatief dollarrendement? Hier is het antwoord.