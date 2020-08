Must read: Aan de dure kant

Must read

Aandelen NL bijna net zo duur als in 2000. Plus; bubbels zijn alleen achteraf zichtbaar en tech en gezondheidszorg bewegen hetzelfde.

De kunst van risico-analyse

Risico en onzekerheid zijn twee verschillende dingen. Risico is de waarschijnlijkheid dat een belegger bepaalde rendementen (positief of negatief) tegemoet kan zien in de toekomst. Verschillende risicovormen op een rij.

Huizenprijzen leiden niet onder coronacrisis

De belangrijkste oorzaak van de aanhoudende prijsstijging is de lage hypotheekrente, aldus ABN Amro. Maar ook meer belangstelling van beleggers zorgt voor hogere prijzen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Optimix belegt niet langer in vastgoed, T. Rowe Price positief over Noord-Azië, State Street over het herstel van de crisis, China trekt volgens Amundi wereldeconomie uit slop, Van Lanschot Kempen is niet bang voor inflatie, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Beetje hetzelfde

Blokland’s daily sketch: So much for diversification https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/X78teNrdnm — Robeco Asset Management (@Robeco) August 21, 2020

Vieze hoeksteen van de economie

Shipping is the backbone of the global economy, responsible for about 90% of world trade. But it also accounts for almost 3% (and rising) of man-made carbon dioxide emissions https://t.co/89AUvLBODb — Bloomberg Markets (@markets) August 21, 2020

Een koe in de...

Bubbels zijn echt alleen achteraf goed zichtbaar.

Aan de dure kant

Leuk om eens naar de waardering van de AEX te kijken. Nu 21 maal de verwachte winst. De top in 2000 was 22,5. pic.twitter.com/TW10HyXYta — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 21, 2020

Alleen grondstoffen negatief

Gemeten over vijf jaar doen alleen grondstoffen het slecht.

Nog nooit zoveel schuld