Must read: Allemaal in aandelen

Chinese beleggers zijn in juli massaal ingestapt. Plus; blijvende schade economie VS door virus en wat all time high's zeggen.

President Joe Biden niet slecht voor beleggers

Wie heeft de beste kaarten op 3 november 2020? In de polls zitter president Donald Trump en uitdager Joe Biden weer dichter bij elkaar. Wat betekent de Amerikaanse verkiezingsuitslag voor beleggers?

Slechts 13% van de actieve fondsen verslaat de index

Beleggingsfondsen hadden de afgelopen vier jaar weer veel moeite de index te verslaan. Het slechts deden fondsen het die zich richten op waarde-aandelen en opkomende markten.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Optimix belegt niet langer in vastgoed, T. Rowe Price positief over Noord-Azië, State Street over het herstel van de crisis, China trekt volgens Amundi wereldeconomie uit slop, Van Lanschot Kempen is niet bang voor inflatie, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Adyen groeit in Azië

Adyen ziet forse groei omzet en wint klanten in Azië door problemen van rivaal Wirecard - nettowinst daalt, beleggers betalen meer dan 200 keer de winst https://t.co/uBn7G7DmiG — Business Insider Nederland (@BINederland) August 20, 2020

Wat alle time high's zeggen...

Veel aandelenindices staan op ongekende hoogten. Maar wat betekenen all time high's? Het is geen koop- en geen verkoopsignaal.

Permanente schade

De coronacrisis heeft al gezorg voor blijvende schade voor de Amerikaanse economie.

Allemaal in aandelen

Millions of Chinese investors rushed into July's stock market rally https://t.co/d92CxLcAaD pic.twitter.com/alvOnRwrYA — Reuters (@Reuters) August 20, 2020

Werkloosheid loopt op

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5% van de beroepsbevolking van 4,3% een maand eerder, aldus het CBS.

Weg uit China

Amerikaanse en Europese bedrijven die hun productie uit China willen weghalen, kijken tegen torenhoge kosten aan.