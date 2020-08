Must read: Nee, de beurs is niet gek

Must read

Plus: Europese aandelen weer gewild, robo-advice in de lift, geen verschil bitcoin en goud, en nog veel méér.

Professionele beleggers stappen weer in Europese aandelen

Aandelenregio Europa bleef de laatste jaren achter op de VS. De sell-off in maart maakt de Europese achterstand nog groter. Maar inmiddels zien steeds meer assetmanagers mooie kansen voor Europese aandelen. Het waarderingsverschil speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de krachtige reactie van Europese autoriteiten maakt optimistisch.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

T. Rowe Price positief over Noord-Azië, State Street over het herstel van de crisis, China trekt volgens Amundi wereldeconomie uit slop, Van Lanschot Kempen is niet bang voor inflatie, Schroders vreest gevolgen forse stijging overheidsschuld, BlackRock draait naar Europa, en meer opinies.

Beurzen trekken zich weinig aan van coronavrees

En dat is geen enkel probleem, betoogt Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Investors always ask the same two questions when the market hits new all-time highs ?? - @michaelbatnick https://t.co/wBzZHE9iCv — The Compound (@TheCompoundNews) August 18, 2020

De 10 beleggingsthema's voor de komende 10 jaar

Capital Group kijkt ver vooruit en benoemt de tien belangrijkste beleggingsthema’s voor het aankomende decennium.

Amerikaanse fondsmanagers optimistisch

Zij steken hun geld nu het liefst in aandelen uit Europa en de opkomende markten, zo blijkt uit de laatste rondvraag.

Covid-19 gaat veel banen in de beleggingsindustrie kosten

Consultant Johnson Associates verwacht een golf aan ontslagen in de beleggingsindustrie. Covid-19-pandemie heeft beleggingsinstellingen laten zien dat vooral veel managers overbodig zijn.

Sterke groei rekeningen van robo-adviseurs

Covid-19 heeft de groei van robo-advies versneld, zo blijkt, en niet zo een klein beetje ook. Aan de andere kant weten klanten van vermogensbeheerders het nog meer te waarderen als zij telefonisch op de hoogte worden gebracht van hun financiële zaken.

55% van S&P 500 bestaat inmiddels uit tech en healthcare

So if you buy the S&P 500 Index, you basically buy #technology and #healthcare mixed with a couple of aother companies... (ht @ISABELNET_SA) pic.twitter.com/xCCwDK2Gub — jeroen blokland (@jsblokland) August 18, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

12 mensen hebben het geld, dus de macht

Het aandelenvermogen van Jeff Bezos kruipt naar 200 miljard dollar. Nummer 12 is meer dan 60 miljard dollar waard. Kan dat wel?

"Bitcoin begint zich als goud te gedragen"

De prijs van de bitcoin is in vijf maanden verdubbeld tot 12.260 dollar. De munt lijkt net als de goudprijs positief te reageren op het losbarsten van de coronacrisis, aldus Bas van der Hout van De Tijd.

Koper is er ook nog

Voorsorteren op een ferm economisch herstel?



Column: Koper blinkt uit



Alle basismetaalprijzen veerden van april tot en met juli op. De nikkel- en zinkprijs met 25% en de aluminium met ‘slechts’ 14%. Maar met een prijsstijging van bijna 34% in dezelfde periode was koper de echte uitblinker.https://t.co/32r2tpg8Mg pic.twitter.com/R3lA68SyX8 — Casper Burgering (@CasperBurgering) August 13, 2020

Alternatieve data: Pas op voor cliché's van ceo's

Want hoe meer niets zeggend gebrabbel, hoe slechter de vooruitzichten. Leuk onderzoek.

