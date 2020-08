Must read: Buffett gaat contrair

Must read

Edelmetalen in de bonus

Met goud- of zilver Capped Bonus Certificaten kunnen beleggers een mooi resultaat halen, ook als de prijzen van de edelmetalen niet veel verder oplopen. Marcel Tak geeft een aantal voorbeelden.

Zes gouden tips van Peter Lynch

Zeker in deze markt hebben beleggers veel aan de tips van de befaamde belegger Peter Lynch.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders vreest gevolgen forse stijging overheidsschuld, Van Lanschot alleen positief over Europese high yield, BlackRock draait naar Europa, coronacrisis helpt volgens RobecoSAM vier duurzame trends extra vooruit, dollarzwakte zet volgens Valuedge door, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief doet het opmerkelijk goed dit jaar.

Op het hoogste niveau

The percentage of global fund managers who believe most asset classes are overvalued has risen to the highest level since 2008. Source Bank of America. #valuation pic.twitter.com/4mdPFPxotZ — jeroen blokland (@jsblokland) August 18, 2020

Crisis zadelt Noors staatsfonds op met miljardenverlies

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft de eerste helft van dit jaar zijn waarde met 188 miljard kroon (17,9 miljard euro) zien dalen.

Ook Oracle heeft interesse in TikTok

Het werkt aan een bod om Microsoft te passeren.

Neemt Buffett een tegengestelde positie in?

Door met Berhsire Hathaway een positie te nemen in Barrick Gold.

Impact tweede golf

Economic recovery is hit by the rise in coronavirus cases across Europe https://t.co/7PVR1WipnU via @RoyeBjorn @TomOrlik pic.twitter.com/G5yc4pXWHh — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 18, 2020

