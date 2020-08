Must read: Rinkelende alarmbel

Must read

Plus: Implicaties zwakke dollar, waardebeleggen is wel/niet dood, pensioenfondsen in de problemen, en meer.

Implicaties zwakke dollar

De laatste maanden is de dollar aan een zwakke fase bezig tegenover andere valuta in de wereld. Als die trend zich doorzet, dan pakt dat gunstig uit voor goud en aandelenmarkten buiten de VS. Tenminste, dat leert de geschiedenis.

Staat beurs op punt van crashen?

“Never before have I seen a market so highly valued in the face of overwhelming uncertainty,” James Montier, behavioral economist and member of GMO’s asset allocation team, wrote it in a recent research paper titled “Reasons (not) to be cheerful: Certainty, Absurdity, and Fallacious Narratives.” Montier is trouwens niet de enige die waarschuwt. Nou ja, de optimistische Ed Yardeni rekent op een nieuwe roaring twenties.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders vreest gevolgen forse stijging overheidsschuld, Van Lanschot alleen positief over Europese high yield, BlackRock draait naar Europa, coronacrisis helpt volgens RobecoSAM vier duurzame trends extra vooruit, dollarzwakte zet volgens Valuedge door, en nog veel meer opinies.

Pensioenfondsen hebben de wind tegen

Actuele dekkingsgraden pensioenfondsen 31 juli:



ABP 85,1%

PFZW: 85,8%

PME: 91,0%

PMT: 89,8%



Kortingsgrens op 31 december: 90% — Piet Rietman (@PietRietman) August 17, 2020

Nee, waardebeleggen is niet dood

Dat is de conclusie van Alex Bryan van Morningstar in een uitgebreid en sterk verhaal.

Maar onderwijl haalt de nieuwe economie wel de oude in

How important is the industrial side of the economy really? Capital expenditures on software and technology has overtaken expenditures on industrial equipment and transportation etc. ht @adam_tooze ht @SoberLook pic.twitter.com/vKcp5BtGLw — jeroen blokland (@jsblokland) August 16, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief doet het opmerkelijk goed dit jaar.

Financiële elite gelooft niet langer in Trump

A few years ago, Blackstone's Stephen Schwarzman was just the latest deep pocket on Wall Street to open up to Donald Trump.



Right now, he's the biggest one left https://t.co/lckZVoY8lI pic.twitter.com/kx7mqCXYxf — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2020

Geen nieuwe lockdown aub

M.i de belangrijkste boodschap van CPB: voorkom een tweede lockdown om een soort vrije val in de economie te voorkomen waarin 1 op 10 Nederlanders werkloos wordt. https://t.co/ubPLn36E8M — Frans Suijker (@suijker_f) August 17, 2020

Onderschat nooit het valutarisico

Just to put things into perspective. #Turkey Lira has dropped another 1.2% vs US Dollar this week bringing YTD devaluation to 19.3%. This makes the Lira the 3rd weakest currency this year. pic.twitter.com/x9Jq8daaOx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 16, 2020

De AFM hoeft geen complimentjes

Arthur Docters van Leeuwen: “Als je bij een toezichthouder gaat werken, moet je geen complimenten verwachten. Je doet het namelijk nooit goed.” Hier de laatste publicatie van IEXProfs over de AFM onder de zojuist overleden oud-toezichthouder en oud-spionnenbaas.