Must read: Beleggers zijn geen kinderen

al denkt de Fed van wel. Plus: PMI's om ons heen vallen mee, M'soft interesse in deel TikTok en Europese deal gunstig voor het Zuiden.

Zes zekerheden in onzekere tijden

Aandelenspecialist Rob Lovelace van Capital Group biedt aandelenbeleggers in deze onzekere coronacrisistijd zes heldere beursinzichten. Relax, de beste bedrijven ontstaan nu.

Goud- versus obligatiebeleggers

De correlatie op de financiële markten is door het ruime monetaire beleid toegenomen. Hoge obligatiekoersen en hoge goudprijzen zijn op de lange duur echter niet met elkaar te rijmen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Boven verwachting

TikTok deels naar Microsoft?

Microsoft bevestigt interesse in Amerikaanse tak van TikTok: https://t.co/8ymKdwZfpf — NU.nl (@NUnl) August 3, 2020

Gunstig voor Spanje en Italië

HSBC ziet winst kelderen en waarschuwt voor hoge kredietverliezen

De Britse bank HSBC heeft de winst in het afgelopen kwartaal met 82% zien dalen, aldus het FD.

Beleggers zijn geen kinderen

Maar zo behandelt de Fed ze wel, aldus hedgefondsbelegger Seth Klarman.

Rijke beleggers hebben geen goud

Goud speelt geen rol in de portefeuilles van klanten van GS.