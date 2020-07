Must read: ECB-vangnet blijft voorlopig

Must read

Geld moet rollen in de VS

De Fed zal nog meer en nog langer steunen om de Amerikaanse economie uit het slop te trekken. Powell roept politici op om de torenhoge staatsschuld verder te laten oplopen, aldus Edin Mujagic. Zij kunnen immers wel geld uitgeven, de Fed kan het alleen maar uitlenen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Coronacrisis extra reden om in ETF's te beleggen

De koerswinst van vijf Amerikaanse technologiebedrijven maskeert dat het met de rest van de aandelen niet goed gaat. Voor beleggers een extra reden om in ETF's te beleggen.

Goud stijgt door

Gold surged to a fresh record on Friday-- heading for its best month in 8 years -- fueled by a weaker dollar and low interest rates https://t.co/BuTH8qvaoE via @Elena_Mazneva #Gold #METL pic.twitter.com/M7AucTawFm — Helen Robertson (@HelenCRobertson) July 31, 2020

Ook andere valuta hebben hun problemen

The dollar’s leading rivals all have their own drawbacks https://t.co/TDygIN2kMn pic.twitter.com/cEmqRzQRLl — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) July 31, 2020

Er wordt even niet gegokt

De kwartaalomzet van MGM Resorts is met een schokkende 91% gedaald.

Vangnet ECB blijft voorlopig

ECB has to maintain 'safety net' until June 2021, Lagarde says https://t.co/Q7BtLvIkKM pic.twitter.com/wKQJQoywmV — Reuters (@Reuters) July 31, 2020

Apple gaat splitsen

Apple splitst aandelen; 4 voor 1. Doel is het aandeel beter toegankelijk te maken voor beleggers.

Superwinst voor Amazon

De coronacrisis heeft de online retailer geen windeieren gelegd.