Must read: Banken verliezen 400 miljard

Must read

Institutionele beleggers verzetten hun bakens

Heeft Covid-19 het beleggingsgedrag van institutionele beleggers veranderd? Dat kun je wel zeggen, zo blijkt uit een omvangrijke rondvraag van bfinance. Aandelen en obligaties worden verruild voor private en alternatieve beleggingen. ESG wordt nog belangrijker, terwijl er de nodige irritatie bestaat over de zwakke resultaten van hedgefondsen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Forse daling wereldhandel

Blokland’s daily sketch: Global trade continues to decline https://t.co/ndpTNykaR6 pic.twitter.com/AhwIqI1GBw — Robeco Asset Management (@Robeco) July 29, 2020

Europese banken verliezen 400 miljard euro

De corona-pandemie en daaraan gelieerde gevolgen als de lockdown zullen Europese banken in de komende drie jaar voor 400 miljard euro aan kredietverliezen kosten. Die 400 miljard euro is de helft van de verliezen door de kredietcrisis. Maar er is één grote zorg: een tweede lockdown. Deze zal zorgen voor een ruime verdubbeling van de huidige prognoses, zo blijkt uit onderzoek van strategisch advieskantoor Oliver Wyman.

Waarom QE 2.0 niet tot hyperinflatie leidt

Centrale banken verruimen in hoog tempo hun balansen, waardoor de angst voor inflatie de kop opsteekt. Dat is niet nodig, zegt Martin Moryson van DWS.

Is ESG een factor,

zoals momentum, value, kwaliteit dat ook is? Interessante studie Research Affiliates. Het antwoord is nee.

Aandelen en obligaties EM blijken sterk gecorreleerd

In crisissituaties gaan beide beleggingscategorieën even hard de deur uit. Waardevolle en diepgaande studie.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Vergrijzing levert ook geld op

Na de kinderdagverblijven, hebben grote beleggers nu Nederlandse hulpbehoevende ouderen ontdekt als cashcow https://t.co/C0Od5pciHx via @ftm_nl — Arne van der Wal (@arnevanderwal) July 29, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille is weer positief. Passief nog niet.

Wel mee omhoog, niet mee omlaag

Succesvolle hedgefondsmanagers hebben een aantal zaken met elkaar gemeen. "In the context of today's markets, it seems that top managers will measure extreme sentiment and start to adapt before markets may again turn down. I would not be surprised that the best hedge funds will be reducing exposure to market leaders and starting to reduce risk exposure after a successful second quarter ride." Helaas blijken de hoge kosten van hedgefondsen in werkelijk nog veel hoger.