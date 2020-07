Must read: Even geen dividend

Must read

Onder de motorkap: Hoe duurzaam is duurzaam?

Wat zit er eigenlijk in een duurzaam beleggingsfonds? Het loont om kritisch te kijken wat u eigenlijk koopt, aldus San Lie. Er zijn namelijk vele tinten groen.

Zilver schittert bijna net zo als goud

Nu de onzekerheid over het coronavirus toeneemt, richten beleggers zich op goud als veilige haven. Maar zilver doet het ook niet onaardig, de laatste weken zelfs beter dan goud.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Fidelity ziet opmars robots versnellen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille is weer positief. Passief nog niet.

Fees hedgefondsen in dalende trend

Niet verrassend hoor, maar beleggers kunnen bij hedgefondsen steeds goedkoper terecht.

Geen dividend

ECB roept banken op nog even geen dividend uit te keren https://t.co/wjtgLPArK4 — DFT (@dft) July 28, 2020

ING doet fikse afschrijving

ING schrijft circa 300 miljoen euro af, omdat bepaalde bezittingen op de balans volgens de bank door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden.

Samenwerking essentieel bij bestrijding cybercrime

Samenwerking tussen financiële instellingen is essentieel om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden, aldus DNB.

