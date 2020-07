Must read: Big pharma moet opassen

Must read

Wereldwijde bedrijfsschuld neemt explosief toe

Janus Henderson Investors verwacht dat 's werelds 900 grootste niet-financiële bedrijven dit jaar, ondanks het opschorten van dividendbetalingen, hun schuldpositie met een biljoen dollar zullen vergroten. Daarmee neemt hun schuldenlast met 12% toe tot 9,3 biljoen dollar. Is dat een probleem? Dat verschilt per sector.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Fidelity ziet opmars robots versnellen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Blij met 60% aandelen/40% veilige obligaties

De coronacrisis heeft Vanguard gesterkt in z'n 60-40 portefeuille-aanpak.



Alle metalen gaan lekker

Beleggers in metalen, al dan niet zeldzaam, beleven een fantastisch 2020. Dat is natuurlijk geen toeval.

Iedereen wil tegenwoordig goud

Gold futures traded at a record as the dollar plunged and concerns about the global economy boosted demand for havens https://t.co/FQmUoemPGW — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2020

Silicon Valley heeft harde concurrentie

China, Zuid-Korea en Taiwan zijn niet langer de producenten van goedkope imitatiewaren. Volgens T. Rowe Price zijn de opkomende markten nu de pioniers op het gebied van nieuwe technologieën, variërend van kunstmatige intelligentie en onlinehandel tot gezondheidszorg en halfgeleiders.

De rente was echt nog nooit zo laag

Ever lower! A 700-year history of interest rates in one chart by @VisualCap pic.twitter.com/nvNNxK2EyH — jeroen blokland (@jsblokland) July 25, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille is weer positief. Passief nog niet.

ABN AMRO blijft optimistisch over Amerikaanse economie

Economie Verenigde Staten staat voor zomer dip.

Na de versoepeling lockdowns was er sneller dan verwacht herstel, maar door oplevende pandemie stokt het herstel. Ons basisscenario: krimp van 4,8% dit jaar, gevolgd door een groei van 3,4% volgend jaar.https://t.co/BxMqCcVK9D pic.twitter.com/PnwEKDZDVF — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 27, 2020

Trump heeft de hoge Amerikaanse medicijnprijzen in het vizier

Was dat de koersstijging van Big Pharma? Tijdens de vorige verkiezingen beloofde Hillary Clinton wat aan de hoge medicijnprijzen te doen, waarop een beursslachting van health care volgde.

Pharma stocks finish lower as Trump targets drug prices with executive orders https://t.co/s9imYC0dLq — MarketWatch (@MarketWatch) July 24, 2020

Rabobank kritisch op belastingvrij schenken voor kopen woning

Sinds 2017 kunnen ouders een bedrag van iets meer dan een ton belastingvrij schenken aan hun kinderen, onder de voorwaarde dat het bedrag volledig in de aankoop van een woning wordt gestopt. Rabobank stelt dat deze maatregel de huizenprijzen extra opdrijft en denkt dat het beter is als de regeling wordt beëindigd.

Winkelstraten zonder winkels

Door de coronacrisis is de omzet van veel retailers flink gekelderd en kopen consumenten liever online. Mede daardoor stijgt de winkelleegstand het komende jaar van 7 naar bijna 20 procent, aldus RTL Z. "Grote retailers stellen in de rapportage dat de hoge huurprijzen in de grote steden niet meer in verhouding staan tot de omzetten die ze daar draaien. Ze zeggen dat een huurkorting van 30 tot 40 procent nodig is om winstgevend te blijven. Een groot deel van hen geeft aan open te staan voor omzethuur, waarbij (een deel van) de huur wordt bepaald door de behaalde omzet of winst."

Blijf belegd!

Missing the best 5-days of the S&P 500 Inded each year since the Great Financial Crisis would have resulted in a NEGATIVE return ht @ISABELNET_SA pic.twitter.com/0vm2dSnrxD — jeroen blokland (@jsblokland) July 25, 2020

