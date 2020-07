Must read: Spanningen VS-China lopen op

Must read

Vinden beleggers niet leuk. Plus; goud gaat lekker, het duurt jaren voordat vliegverkeer weer op oude niveaus is

Eurobonds zijn de oplossing niet

Het nieuwe Europese herstelfonds is goed nieuws voor beleggers. Maar, vooral op korte termijn. Eurobonds lossen de problemen niet structureel op, aldus Edin Mujagic. Hij is bang dat we nooit meer van deze superobligaties afkomen.

Staatsfondsen verkleinen aandelenportefeuilles verder

Staatsfondsen nemen het zekere voor het onzekere en houden relatief weinig aandelen in portefeuille. Ze beleggen erg defensief, zo blijkt uit het Invesco-onderzoek onder CIO's.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, Schroders is positief over sector health care, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Goud gaat lekker

Gold poised for best week in more than 3 months on stimulus bets https://t.co/YLnVluekDF pic.twitter.com/zSPJda2Njp — Reuters (@Reuters) July 24, 2020

Vijf trends die er al waren

Voordat het coronavirus de kop op stak.

Nieuwe ronde spanningen VS-China

Nu wil China dat de VS een consulaat sluit. Eerder deze week was dat andersom.

Dat is lang

Southwest CEO: It'll take 5 to 10 years for business travel to recover https://t.co/jACl6o6JAA by @ewolffmann pic.twitter.com/3DlQOz8dHK — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 24, 2020

Europese ETF-markt groeit toch door

De groei was weliswaar minder dan in voorgaande jaren, maar ook in 2020 wisten Europese beleggers de ETF-markt te vinden. Vooral obligatie-ETF's werden gekocht, aldus Detlef Glow.