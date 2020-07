Must read: Even bijkopen

Must read

Buffett koopt aandelen BoA bij. Plus; Amerikaanse bedrijven willen minder kantoormeters, hoe snel is er een coronavaccin en Thai grijpen in.

Vietnam uitzondering frontier markets

Vietnam is de coronacrisis tot nu toe door snel optreden zonder al teveel kleerscheuren doorgekomen. Het profiteert bovendien van productieverplaatsingen vanuit China. Dat maakt deze frontier market populair onder beleggers.

Stockpickers Amerikaanse aandelen falen

Slecht vier van de 21 ultimate stockpickers wisten de index te verslaan over de eerste zes maanden, aldus Morningstar.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, Schroders is positief over sector health care, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

De hamvraag

Amerikaanse bedrijven willen minder kantoormeters

Want wie heeft er nog zoveel vierkante meter nodig na de crisis? Ook winkels kijken kritisch naar wat ze nodig hebben.

Even bijkopen

Warren Buffett just plowed $800 million into Bank of America, boosting his stake to over 11% https://t.co/rwKtqd39vy — Business Insider (@businessinsider) July 23, 2020

Positief Tesla

Tesla verrast met veel hogere omzet en winst dan verwacht https://t.co/mVoKtClEWB pic.twitter.com/xBjzhAllqn — RTL Z (@RTLZ) July 23, 2020

Wat nu?

Wat als u al veel te lang cash in portefeuille heeft?

Thai grijpen in