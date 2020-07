Must read: Tech is hot en blijft hot

Must read

High-yieldfondsen kunnen toeloop niet meer aan

Ook voor beleggers in high yield waren de laatste maanden een heftige achtbaanrit. Rentes schoten loodrecht omhoog, koersen gingen even hard omlaag. Inmiddels mag deze obligatiecategorie zich in de nodige populariteit verheugen, waardoor ook Robeco de fondsdeuren gaat sluiten.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Aandelen volgens Valuedge goedkoop, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, Schroders is positief over sector health care, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, en nog veel meer opinies.

Is Buffett zijn mojo kwijt?

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van topinvesteerder Warren Buffett, doet het ronduit slecht op de beurs. De beurswaarde van het bedrijf is dit jaar met zo'n 15 procent gedaald, een vermindering van bijna 100 miljard dollar. Kan de meester het nog? RTL Z peilde de meningen.

Dollar verzwakt verder

EU-deal en Coronacrisis in de VS helpen de EU ook de komende tijd verder vooruit, aldus een verhaal van Marketwatch.

Al het goede nieuws is al in de koersen verwerkt

Beleggers moeten er niet gek van opkijken als het in augustus en september weer gaat stormen op de beurs. Drie grote banken verwachten een terugkeer van volatiliteit.

Tech is hot en blijft hot

Een interessant advies van Rick Rieder, hoofd obligaties BlackRock: koop de aandelen van groeibedrijven en de obligaties van waardebedrijven. “We’re going through the greatest technology revolution of all time, and it’s all about data and how you assimilate it."

Hoe Tesla de auto-industrie overhoop schopt

Zeer interessante longread. Vanavond na 22.00 uur de cijfers.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Regering geeft huizenkopers extra steuntje in de rug

Het kabinet stelt voor om het laagste inkomen van tweeverdieners zwaarder mee te laten tellen voor de hypotheeksom. Aan de andere kant daalt het gewicht van eventueel aanwezige studieschuld. Consumenten kunnen dus meer gaan lenen voor een huis, zodat de huizenprijzen verder kunnen stijgen, net als de huren. Een ontwikkeling waar De Nederlandsche Bank (DNB) vraagtekens bij heeft. Ook Jurjen Oosterbaan is het er niet mee eens.

Zilver terug van weggeweest

Niet goud maar zilver is de hoogvlieger van 2020.

Niet dat goudbeleggers klagen