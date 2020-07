Must read: Er is een herstelplan

Must read

Europese leiders zijn eruit. Dax positief in 2020. Plus; dividend Azië omlaag, Berkshire Hathaway verliest 90 miljard dollar en goudkoorts jaar mijnbouwaandelen op.

Gevaarlijke Teulingsnorm

Het zuinige schuldenbeleid van Duitsland en Nederland zou een voorbeeld moeten zijn voor zuidelijke lidstaten. Beleid gebaseerd op hogere schulden, zoals Coen Teulings voorstelt, is economisch en politiek onhoudbaar en is een voorsorteren op het uiteenvallen van de EU, aldus Marcel Tak.

Frontier markets ten onrechte afgestraft

Beleggers lopen momenteel in een grote boog om frontier markets omdat ze ze te risicovol vinden. Onterecht, want markten zijn flexibel, kunnen snel herstellen en de dollar zou best wel eens zwakker in plaats van sterker kunnen worden.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Amundi AM zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, Schroders AM is positief over sector health care, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Aziatisch dividend omlaag

Dividends come crashing down as Asian companies preserve cash https://t.co/dGTKtZxHyM pic.twitter.com/7QK8ynhrtn — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2020

Er is een plan

European stocks climb after EU leaders agree on a $860 billion stimulus package designed to aid the region’s economic recovery https://t.co/YDV4BnPzce pic.twitter.com/mE0pBsj9Cl — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2020

Positief nieuws

BREAKING! The #DAX Index turns positive for the year. pic.twitter.com/lHqsbNoeOD — jeroen blokland (@jsblokland) July 21, 2020

Goudkoorts jaagt aandelenkoersen mijnbouwers op

Het zijn — letterlijk — gouden tijden voor beleggers in goud. Tijdens de coronacrisis dook ook de prijs van dit edelmetaal hard nog omlaag. Maar de prijsval is alweer helemaal goedgemaakt, aldus het FD.

Berkshire Hathaway verliest 90 miljard dollar

Aan waarde in 2020. Buffett staat daarmee in de top 5 van meest verliezende Amerikaanse beursbedrijven.

Chevron op overnamepad

De oliereus heeft Noble Energy overgenomen in de grootste deal sinds het begin van de coronacrisis.