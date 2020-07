Must read: Spaarders zijn de oplossing

Must read

Europa heeft een New Deal nodig

Toekomstige generaties opzadelen met schulden kan niet de enige weg zijn om deze crisis te boven te komen, aldus Anne Richards, CEO Fidelity International. Een New Deal, waarbij spaarders ook aandelen kopen, is volgens haar een veel beter idee.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Amundi AM zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, Schroders AM is positief over sector health care, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, en nog veel meer opinies.

Een ding is zeker: coronacrisis versterkt positie China

For centuries #China ruled the world on #GDP and in the not so distant future it will do so again. ht @adam_tooze pic.twitter.com/Kvq52vn0ah — jeroen blokland (@jsblokland) July 18, 2020

Verzekeraars goed voorbereid op coronacrisis

Verzekeringsconcerns waren begin dit jaar goed voorbereid op de coronacrisis. In hun portefeuilles zet onder meer de trend door richting meer beleggingen buiten de beurs om en nog meer aandacht voor ESG. Actief beheer wordt rücksichtslos verruild voor goedkoper en flexibele passieve oplossingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Goldman Sachs AM.

Nederlandse opstelling EU-top wekt de nodige irritaties op

RTL Z ziet het vandaag alsnog goed komen.

Arrogance and hypocrisy of Dutch government. Arrogance: they want to impose rules of good behaviour on others, where “good” can only mean Dutch. Hypocrisy: they steal billions of corporate tax revenues from the same countries they urge to behave better. — Paul De Grauwe (@pdegrauwe) July 19, 2020

Euro pakt voor Nederland beter uit dan voor Italië

Good morning from #Italy, which is obviously not coping so well w/Euro. Since introduction of single currency, country is growing much more slowly than Germany or Spain in terms of per capita income. Before monetary union, Italy was able to keep pace thanks to Lira devaluations. pic.twitter.com/J8iPydNJcd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 19, 2020

Het verschil tussen gokken en beleggen

Waarom het zo belangrijk is om de portefeuille maximaal breed te spreiden. Sterk maar ook technisch verhaal.

Bill Gross zet in op waarde-aandelen

Groeiaandelen hebben hun beste tijd gehad, want de rentes dalen niet verder. Dat is de korte samenvatting van de laatste nieuwsbrief The real deal van Bill Gross, voormalig obligatiekoning en mede-oprichter van 's werelds grootste obligatiehuis Pimco

Banken moeten kiezen

Financiële instellingen staan voor formidabele uitdagingen, waaronder continu toenemende regeldruk, lage rentestanden en disruptie door fintech en bigtech. Tegen die achtergrond moeten banken hun strategie voor de toekomst bepalen. Volgens Anders la Cour, CEO van Banking Circle, doen banken er goed aan om zich te richten op datgene waar ze goed in zijn in plaats van de kampioen van alles te willen zijn.

Een slimme belegger herbalanceert zijn portefeuille

Dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat is bijvoorbeeld een goed moment?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

De econonomische toekomst is Aziatisch

Continental Shift: The World's Biggest Economies Over Time https://t.co/OJs0o1VNdV — zerohedge (@zerohedge) July 20, 2020

Beleggen in een goed verhaal

Wat themabeleggen volgens Han Dieperink en beleggingshuis Schroders zo aantrekkelijk maakt.