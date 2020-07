Must read: Europa aan zet

Must read

ECB stelt plafond voor marktrentes in

in In de eurozone wordt niet gepraat over renteplafonds. Maar, met de maatregelen die de ECB heeft genomen, is daar eigenlijk al sprake van, aldus Edin Mujagic. Alleen hoe hoog, of beter laag, is dat plafond?

Hackers jagen op private equity-bedrijven

Door de coronacrisis zijn cybercriminelen veranderd van struikrovers in zware criminelen. Zij profiteren van het vele thuiswerken en de soms gebrekkige systemen. Vooral private equity-bedrijven zijn gevoelig voor oplichting.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders is positief over sector health care, DWS vreest forse daling bedrijfswinsten, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, Amundi rekent op herstel Europese aandelen, Kempen gaat voor HY, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, en nog veel meer opinies.

"Herstelpotentieel olieprijs beperkt"

Dit komt doordat er enkele onzekere factoren - risico van overproductie en het coronavirus bijvoorbeeld - zijn die vooral tot neerwaartse prijsrisico’s kunnen leiden, aldus ABN Amro.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief staat bijna in de plus.

Belangrijke dag

Crunch time for Europe: European Union leaders meet today to bridge differences and agree on a €750bn recovery fund deemed a "game-changer" to lift the bloc out of recession: what's in it for markets? https://t.co/m48pGRdJbO pic.twitter.com/O97uRzeEQT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 17, 2020

Kansrijke grondstoffen voor 2020: halfjaarupdate

Al na minder dan twee maanden in het nieuwe jaar konden de vooraannames rond de economische groeiverwachtingen en de evoluties op de grondstoffenmarkten voor 2020 in de prullenmand. Met ‘dank’ aan corona.

Recordcijfers

Morgan Stanley posted record quarterly profits and sales despite the economic turmoil. But at rival Bank of America, quarterly profits were slashed in half as it took a hit due to weakness in consumer lending https://t.co/h69PkJit1F pic.twitter.com/G23FVCRzO0 — Reuters (@Reuters) July 17, 2020

Maar een drempel

Coronavirus was barely a speed bump for China's property market: It may have even accelerated the boom. Investment is up 1.9% in the first half of the year compared to 2019. June saw greater residential investment than any month - ever.https://t.co/epz9SFDOuj — Mike Bird (@Birdyword) July 16, 2020

