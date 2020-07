Must read: China herstelt sneller

Must read

De meerwaarde van private credit

Hogere coupons, betere spreads en garanties van de Europese Commissie maken private credit aantrekkelijk. "Voor beleggers die de tijd hebben en de illiquiditeit aankunnen, ligt hier wellicht meer waarde dan in publieke markten," aldus Wouter Weijand.

Cash is een slechte keuze

Don't fight the Fed en beleg in aandelen, aldus Richard Hodges van Nomura AM. Cash aanhouden is een slechte keuze.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders is positief over sector health care, DWS vreest forse daling bedrijfswinsten, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, Amundi rekent op herstel Europese aandelen, Kempen gaat voor HY, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief staat bijna in de plus.

Oh ohh

Dramatisch halfjaar voor Heineken: verlies van 300 miljoen euro https://t.co/SEF5mhepls pic.twitter.com/FBiPcooMqU — RTL Z (@RTLZ) July 16, 2020

Softbank op recordstand

Beleggers lijken het WeWork-debacle vergeten.

China herstelt sneller dan verwacht

Is er dan toch sprake van een v-vormig herstel?

Japanners dumpen buitenlandse aandelen

Japanese investors sold a record $34 billion of foreign stocks last week, almost almost six times more than any previous week https://t.co/PbJtZmjktJ — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2020

Werkloosheid flink omhoog

Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot 404.000. Daarmee had 4,3% van de beroepsbevolking geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederlandse beleggers hebben tijdens de Covid-19-pandemie binnenlands schuldpapier gekocht

In de maanden maart, april en mei 2020 waren de netto-aankopen 55 miljard euro, terwijl er geen netto-aankopen van buitenlands schuldpapier waren, aldus DNB.