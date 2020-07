Must read: Is Tesla een tulpenbol?

Must read

Plus: Beleggingsindustrie heeft cultuuromslag nodig, vergeet de oude grafieken, Italië is een blijvertje, en méér.

Beleggingsindustrie heeft dringend cultuuromslag nodig

Willis Towers Watson Nederland heeft een diepgaand en uiterst kritisch onderzoeksrapport uitgebracht over de bedrijfscultuur van beleggingsinstellingen. Jacco Heemskerk: "De beleggingsindustrie is nog altijd te veel gericht op de techniek van beleggen."

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Schroders is positief over sector health care, DWS vreest forse daling bedrijfswinsten, UBS AM ziet dollar verder verzwakken, Amundi rekent op herstel Europese aandelen, Kempen gaat voor HY, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, en nog veel meer opinies.

Is Tesla een tulpenbol?

Ook Jan-Willem Nijkamp verbaast zich over de koersexplosie van het autobedrijf, sorry softwarebedrijf.

De geschiedenis herhaalt zich echt niet

Waarom het zo weinig zin heeft om grafieken op elkaar te leggen.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Index volgen?

Kies dan vooral voor een gelijk gewogen index en niet eentje waarvan de wegingen op basis van beurswaarde (zoals de AEX) wordt bepaald, adviseert Morningstar Amerika.

Het gaat niet goed met het Amerikaanse huishoudboekje

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief staat bijna in de plus.

Italië is een blijvertje

Door de coronacrisis gaan er weer stemmen op dat Italië de eurozone maar beter kan verlaten. De euro opgeven is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan en brengt hoge kosten met zich mee. Voor Italië zelf, maar ook voor de achterblijvers. #RaboResearch https://t.co/YudwKP5UD7 — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) July 10, 2020

De vijf gevolgen van een langdurig lage rente

Wat gebeurt er in een wereld zonder rente? Ben Carlson signaleert vijf gevolgen: sparen is zinloos, lenen juist niet, aandelen zijn gewild, waarderen is lastig én reken op heftige beursbewegingen.

Hongkong = China

De Verenigde Staten zullen Hongkong voortaan hetzelfde behandelen als China. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor een wet ondertekend. "Geen speciale privileges meer, geen economische voordelen en geen export van gevoelige technologieën."

Want de oude economie heeft toch niet de toekomst?