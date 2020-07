Múst read: Techs profiteren buiten VS

Must read

Professionele fondsbeleggers eisen ESG-integratie

Professionele beleggers willen vooral duurzamer beleggen, dus zullen fondsaanbieders nog meer werk moeten maken van ESG-integratie. Vooral voor ETF-aanbieders is er werk aan de winkel, aldus Detlef Glow.

Obligatiehandel gaat straks helemaal elektronisch

De obligatiehandel wordt door de corona-pandemie gedwongen over te stappen van menselijke besluitvormingsprocessen naar elektronische handel, aldus Goldman Sachs.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Aandelen volgens LGIM te duur, ASI ziet leuke kansen in China, Kempen gaat voor HY, Robeco voorziet stijging euro, Optimix blijft overwogen aandelen, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief staat bijna in de plus.

Winnaars en verliezers

Techs profiteren buiten VS

Niet de VS is de driver achter de goede prestaties van Amerikaanse techs de afgelopen maanden. Het succes komt van daar buiten.

Een reden om goud te kopen

En dat is om het weer te verkopen.

Balans van de Fed

#Fed’s balance sheet as a % of GDP is notably lower than the ECB and BoJ’s. If they were aligned, the Fed balance sheet would now be around $11tn and $25tn, respectively, DB has calculated. pic.twitter.com/BWljbj4KqJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 14, 2020

Ook Californië gaat weer dicht

Het aantal besmettingen loopt op in de economische topstaat in de VS. Califonië is de achtste economie ter wereld (als ze onafhankelijk van de VS zouden zijn).

