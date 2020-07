Must read: Maffe aandelenbeleggers?

500 miljard euro pensioenvermogen zoekt nieuwe beursbestemming

De Nederlandse pensioenhervorming heeft verstrekkende gevolgen voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. 500 miljard euro kan een andere beleggingsbestemming krijgen, zegt Hanneke Veringa, hoofd AXA IM Nederland.

Zijn aandelenbeleggers gek geworden?

Martine Hafkamp: "Er valt met andere woorden geen fatsoenlijk woord meer te zeggen over de vraag of aandelen nu duur of goedkoop zijn." Lees de column.

Lange EU-rente lager

Want ECB vergroot opkoopprogramma PEPP, aldus het Economisch Bureau van ABN AMRO.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

1% meer EMD-rendement door ESG-integratie, ECB verlaagt rente niet verder, BNY Mellon meer in risky assets, het halfvolle glas van JP Morgan, zwakke dollar goed voor EM-beleggingen EM, ASI zet in op goud, DWS waarschuwt voor oplopende inflatie, en nog veel meer opinies.

Corona zet aan tot nog meer sparen

Waar overheden in Europa miljarden uitgeven om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten, raken de spaarpotten van Europese huishoudens steeds voller. Nederland is spaarkampioen met tenminste 384 miljard euro op spaarekeningen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Lees ook: IEXFonds op zoek naar evenwicht.

De Duitse draai

Dat de Duitse regering inmiddels pal achter het ruimhartige monetaire beleid van de ECB staat, en niet langer afkerig is van eurobonds, komt de nieuwe voorzitter van de EU goed uit, schrijft Edin Mujagic.

Good Morning from #Germany, the bailout nation, which switched from austerity champion to big spender. After the supplementary budget was passed this week, the econ stimulus will be around 12% this year, more than anywhere else in major industrial world. (Chart via @TS_Lombard) pic.twitter.com/foV8Vhet6X