Must read: Gaaf beursjaar

Voor beleggers die van statistieken houden, althans. Plus; bedrijven maken zich te weinig zorgen om Brexit en recessie twee keer zo erg als in 2009.

IEXFonds 40: Op zoek naar evenwicht

Tijd om na zes maanden beleggen in 2020 de balans op te maken in de IEXFonds 40. Alleen wat is balans, als de fondsen in deze zeer goed gespreide index op en neer stuiteren? Aandelen gaan deze maand wel weer op kop.

BNP Paribas AM: De onzekere toekomst voor big oil

Na drie maanden van onrust lijkt de mondiale olie-industrie tussen wal en schip te zitten als het gaat om haar toekomst.

Grote hedgefondsen in trek

Hedgefondsmanagers hebben de coronacrisis tot nu toe niet in de portemonnee gevoeld. Ze hebben ook niet de kosten verlaagd.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Amundi waarschuwt aandelenbeleggers, het halfvolle glas van JP Morgan, zwakke dollar volgens State Street goed voor beleggingen EM, UBS AM ziet enorme beurskansen, ASI zet in op goud, BMO voorziet in twee jaar volledig economisch herstel, DWS waarschuwt voor oplopende inflatie, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ja, het zal wel

Bedrijven lijken zich minder zorgen te maken over de #Brexit. Dat zouden ze juist méér moeten doen, vindt voorzitter Hans de Boer van @VNONCW. Verslaggever @gertvanharskamp: https://t.co/sVKDrgLNi2 — DFT (@dft) July 2, 2020

Beste en slechtste in 2020

Voor de statistieken is dit een gaaf beursjaar. De S&P 500 heeft al een megaslecht en supergoed kwartaal achter de rug in 2020.

Facebook in advertentieproblemen

Al 400 adverteerders boycotten Facebook.

Lekker dan

World Bank: COVID-19 recession is expected to be twice as bad as the 2009 financial crisis https://t.co/5zKKStXZhw #coronavirus #economics pic.twitter.com/rwk9lvGLMy — World Economic Forum (@wef) July 2, 2020

De strategie van Uber