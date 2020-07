Must read: Leren van Japan

Must read

De gouden tip van een beleggingsstrateeg

Met het uitbreken van de coronacrisis groeide ook de onzekerheid onder beleggers. Wat te doen? Dit is het wijze advies van columnist en beleggingsstrateeg Judith Sanders.

Geen centrale bank blijft achter

84 Central Banks have cut rates in 2020, by far the easiest monetary policy the world has ever seen... pic.twitter.com/07QMbv2Wfl — Charlie Bilello (@charliebilello) July 1, 2020

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Amundi waarschuwt aandelenbeleggers, het halfvolle glas van JP Morgan, zwakke dollar volgens State Street goed voor beleggingen EM, UBS AM ziet enorme beurskansen, ASI zet in op goud, BMO voorziet in twee jaar volledig economisch herstel, DWS waarschuwt voor oplopende inflatie, en nog veel meer opinies.

Stop met spreiden!

Willen actieve vermogensbeheerders overleven dan zullen ze geconcentreerde beleggingsoplossingen moeten aanbieden, die uit hun beste ideeën bestaan.

0% voor heel lang

Wat beleggers kunnen leren van voorloper en voorbeeld Japan. Mustread voor bijvoorbeeld houders van bankaandelen.

The #Japanification of the Eurozone: #ECB's balance sheet has jumped above the 50% of GDP mark, and is following the path of the Bank of Japan. pic.twitter.com/7R0MgFDO4o — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 30, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goud slecht (voor even) 1800 dollar-grens

In case you did miss it! #Gold future broke the USD 1800 level. pic.twitter.com/dUpY1WF7aO — jeroen blokland (@jsblokland) July 1, 2020

Groeiaandeel en groeibedrijf zijn twee verschillende dingen

De termen groeiaandelen en groeibedrijven worden vaak door elkaar gebruikt. Ten onrechte vond Peter Bernstein al in de jaren vijftig en daarom ontwierp hij een checklist om de echte groeibedrijven te detecteren.

Niet elke dag kijken

Dat geeft rust en scheelt transactiekosten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

The semi-annual S&P 500. This is what the stock market looks like if you check on it once every six months. Better for your nerves? pic.twitter.com/jj4PBz53sn — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) June 30, 2020

Wat kost dat nou?

ING België en Minna Technologies lanceren een nieuwe dienst waarmee klanten eenvoudig binnen de digitale bankomgeving de status van allerlei lopende abonnementen kunnen managen. Dat is handig nu we overstappen van een producteconomie naar een abonnementeneconomie.

Hoezo geen inflatie?

In Nederland is de situatie niet anders. Huizenprijzen?