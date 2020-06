Must read: Beleggers weten het niet meer

Must read

Meer volatiliteit pensioenfondsen door rentebenchmarkhervorming

De hervormde rentebenchmarks kunnen ervoor zorgen dat de volatiliteit van de dekkingsgraad van pensioenfondsen toeneemt. Marcel Kruse legt het uit aan de hand van enkele scenario's.

Zorg voor inflatie overdreven

Beleggers hoeven zich niet zo druk te maken om inflatie. Vooral aandelen bieden goede bescherming.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Zwakke dollar volgens State Street goed voor beleggingen EM, Robeco verlaagt obligatie-advies, UBS AM ziet enorme beurskansen, ASI zet goud op keiharde koop, BMO voorziet in twee jaar volledig economisch herstel, DWS waarschuwt voor oplopende inflatie en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Na het coronavirus: vier macro-economische onzekerheden

De COVID-19-pandemie heeft in slechts een paar weken tijd de wereldeconomie, beleidsplannen en markten ingrijpend veranderd. De ongekende snelheid van de veranderingen in alle drie de dimensies heeft geleid tot grote onzekerheid over de politieke gevolgen op de lange termijn. Vier economische onbekenden zijn bepalend voor de komende tien jaar: begrotingsbeleid, deglobalisering, groei en inflatie, aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen.

Fed grooteigenaar

The Fed has became one of the top holders in some of the world’s largest credit ETFs less than two months after stepping into the market https://t.co/GJKRrJ6GPQ — Bloomberg Markets (@markets) June 30, 2020

RDS schrijft af

Shell moet flink afschrijven. Niet alleen vanwege de olieprijs, maar ook vanwege de gasprijs. Mocht u die niet helemaal op de radar hebben staan. Hier de Henry Hub. De rode strepen waar Shell mee rekent voor 2020 en 2021. pic.twitter.com/joRHrVqGeu — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 30, 2020

Ondertussen in Zimbabwe

Chaos in #Zimbabwe as the govt shuts down the stock exchange. Stressed investors bombard their brokers with calls to find out what it means for their money. Harare's bourse is up 666% in 2020 as locals try to hedge against inflation.

https://t.co/j5QOObMSy6 @ray_ndlovu @markets pic.twitter.com/3O3yS9u3RX — Paul Wallace (@PaulWallace123) June 30, 2020

Duurzame rendementen

Hoe hebben duurzame fondsen het in de coronacrisis gedaan?

Beleggers weten het even niet meer