Must read: Stop met Italië bashen

Must read

Klimaatcrisisbeleggen, maar dan op alternatieve wijze

Voor de strategie van het nieuwe BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) fonds maken de coronacrisis en de Amerikaanse verkiezingen weinig uit. Het klimaatprobleem blijft immers bestaan. Fondsmanagers Edward Lees en Ulrik Fugmann springen daar nu met een long/short-fonds op in.

Van kwaad tot erger

IMF verlaagt wederom prognoses

ICYMI! The #IMF has lowered its forecast for this year's global #GDP 'growth' to -4.9%, down from -3.0% in April, and the lowest on record. pic.twitter.com/hVlPcQC9HT — jeroen blokland (@jsblokland) June 27, 2020

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Zwakke dollar volgens State Street goed voor beleggingen EM, Robeco verlaagt obligatie-advies, UBS AM ziet enorme beurskansen, ASI zet goud op keiharde koop, BMO voorziet in twee jaar volledig economisch herstel, DWS waarschuwt voor oplopende inflatie, en nog veel meer opinies.

V-vormig herstel?

De exploderende verkoop van auto's voorspelt weinig goeds.

Graph of the week: Ceci n’est pas une récupération https://t.co/Veh0Q1A9st pic.twitter.com/A7qyublPfB — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) June 28, 2020

Want het gaat helemaal mis met de natuur

Trodos-econoom Hans Stegeman over de onzichtbare crisis die erger is dan corona.

Stop met Italië bashen

Hoe het echt zit met de Italiaanse economie.

Seven ‘surprising’ facts about the Italian economy https://t.co/JbsIBPvoFz via @socialeurope — Peter Vanden Houte (@PVandenHoute) June 28, 2020

Houdbaar dividend komt uit Japan

Van geschrapte of verlaagde dividendbetalingen, zoals in Europa en de VS, is in Japan amper sprake.

Checklist

Wat is een groeiaandeel, of beter een groeibedrijf?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Insiders volgen blijkt toch geen goed idee

Doen wat insiders doen is een goede strategie. Maar als je er een ETF van maakt (groen en rood), blijken de resultaten toch tegen te vallen. Jammer. pic.twitter.com/VW97L3CtUW — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 27, 2020

Hoezo fondsen goedkoper maken!

Ondanks pandemie (en zwakke resultaten) houden hedgefondsen vast aan torenhoge fee's.

Goudbeleggers weten ondertussen wel beter

Gold futures edged closer toward $1,800 an ounce -- a level last seen at the end of 2011 -- as demand for haven assets surged https://t.co/m29RiJDGj9 — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2020

De oplossing van het NL woningmarktprobleem ligt voor de hand