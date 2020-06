Must read: Blijvende veranderingen door coronacrisis

Must read

Waarschuwt de ECB. Plus; Esma moet ik actie komen na Wirecard-schandaal, KLM krijgt steun en coronabesmettingen VS flink omhoog.

De ECB is niet almachtig als het om de rente gaat

Wat de rentes doen, kan de ECB een tijd beïnvloeden, maar op termijn kan de centrale bank de rentes niet eeuwig laag houden zonder maatregelen die de economie volledig ontwrichten, aldus Edin Mujagic.

QE is kryptoniet voor obligaties

Quantitative easing heeft obligaties al hun superkrachten ontnomen. Om rendementen op peil te houden moeten pensioenfondsen op zoek naar riskantere alternatieven.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Goudprijs naar 2000 dollar, magere Amerikaanse rendementen, de ene Europese bank is de andere niet, in twee jaar volledig economisch herstel, nu investeren in infrastructuur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De coronacrisisgevolgen volgens de ECB

ECB President Christine Lagarde says the recovery from the coronavirus crisis will be “restrained” and will change parts of the economy permanently https://t.co/ugu0XyMswk — Bloomberg Markets (@markets) June 26, 2020

Esma moet in actie komen

De Europese Commissie gaat de Europese toezichthouder op de financiële markten in Europa, Esma, vragen om onderzoek te doen naar de rol van de de Duitse waakhond Bafin in verband met de ondergang van Wirecard.

Winnaars zijn er ook

Hedge funds reap €1bn in a week from Wirecard collapse https://t.co/DkqL2f0f4L — Katie Martin (@katie_martin_fx) June 26, 2020

Ojee

11 states are seeing coronavirus cases grow sharply. Here’s the full state-by-state breakdown https://t.co/Zqw22CjN9Z — FORTUNE (@FortuneMagazine) June 26, 2020

Steun van de staat

Eind april maakten we bekend dat #KLM steun krijgt om het bedrijf door de crisis te loodsen. Vandaag vertellen @CvNieuwenhuizen en ik hoe het steunpakket eruitziet en wat de voorwaarden zijn die we daaraan verbinden https://t.co/i4WE5Wcrzz pic.twitter.com/6x8tIEJn2V — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) June 26, 2020

Markt voor alternatieve financiering blijft professionaliseren

Het midden- en kleinbedrijf kan bij steeds meer partijen terecht voor niet-bancaire financiering. Recent ontvingen vijf bedrijven het keurmerk Erkend MKB Financier, wat inhoudt dat ze getoetst zijn aan bepaalde gedragscodes en voldoen aan eisen voor passend en verantwoord financieren.