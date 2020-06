Must read: Hollandse waar in trek in China

Must read

We exporteren weer meer. Plus: steun voor Lufthansa, Turkije schrikt beleggers af en niet alleen coronavirus is een probleem voor Amerikaanse economische groei.

Wat is het echte normaal?

Het coronavirus is een wake-up call. We moeten niet alleen meer investeren in preventieve gezondheidszorg, maar vooral ook in het beter bewaken van ecosystemen. Beleggers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, aldus San Lie.

Waarde-aandelen waren nog nooit zo goedkoop

Groeiaandelen zijn dit jaar nog duurder geworden en waarde-aandelen nog goedkoper. Hoe lang kan dat zo nog doorgaan?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Goudprijs naar 2000 dollar, magere Amerikaanse rendementen, de ene Europese bank is de andere niet, in twee jaar volledig economisch herstel, nu investeren in infrastructuur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Turkije terug naar frontier?

Foreign investors are abandoning the Turkish lira in droves as President Erdogan continues to wage his war against "currency speculators" https://t.co/mNTYg3J0mu — Bloomberg Markets (@markets) June 25, 2020

Hollandse waar in trek in China

Meer export naar China: Nederlandse machines, varkensvlees en melkpoeder zijn in trek. https://t.co/UvaBq7SQ58 pic.twitter.com/emfx8dMWPk — RTL Z (@RTLZ) June 25, 2020

Niet alleen het coronavirus is een bedreiging

Er zijn nog meer factoren die de Amerikaanse economische groei bedreigen.

Hulp voor de Duitsers

Wirecard vraagt faillissement aan

Het is klaar voor het bedrijf dat de boeken niet op orde heeft.

Wat mannen van vrouwen kunnen leren

Als het om beleggen en vermogen gaat.