Must read: Op de weg terug

EU-beleid: De Grote Ommezwaai

Misschien moeten wij ons aanpassen aan het Italiaanse beleid in plaats van andersom. Eindelijk wordt de EU dan een eenheid. Hoge schuldquotes, een devaluerende euro en een minder efficiënte economie. Het nieuwe normaal, aldus Marcel Tak.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wereldeconomie in 10 maanden hersteld, rentecurve bepaald, nu investeren in infrastructuur, beleg niet te voorzichtig, kapitalisme onder druk, aandelen (te) duur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en meer opinies.

Liever spaargeld dan obligaties

In volwassen markten zijn er amper nog staatsobligaties te vinden die meer rente opleveren dan inflatie. Dan liever spaargeld of geldmarktfondsen, is een van de adviezen van financieel adviseur Jonathan Clements.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De geschiedenis van de dubbele dip

Hoe vaak komen dubbeldiprecessies voor?

Aandelen en economie

Waarom zijn ze niet (meer) gelinkt?

Op de weg terug

German economy takes another step on slow path to recovery https://t.co/Qcm5CzLdwf via @carolynnlook pic.twitter.com/CQiDufnT4Z — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) June 23, 2020

Wedden op de olieprijs

Hedge fund oil trader Doug King, chief executive and chief investment officer of RCMA Capital’s Merchant Commodity Fund, had been building up big bets that crude oil would fall. He won't forget 20 April in a hurry. @TomTeodorczuk reports: https://t.co/OC32q6uP7h — Financial News (@FinancialNews) June 23, 2020

Waarom marktkapitalisatie niet alles zegt

Er zijn meer factoren van invloed bij prijsvorming van een onderneming.

