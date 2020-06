Must read: Verloren decennium?

Must read

Komt dat eraan voor aandelen? Plus; China koopt meer Amerikaanse landbouwproducten, Britten dieper in schulden en zijn Italianen rijker dan wij?

Chinese rente kan nog flink omlaag

De rente op Chinese staatsobligaties staat in tegendeel tot de rente in de VS en de eurozone nog boven de 2%. Dat biedt kansen voor beleggers.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Rentecurve bepaalt, nu investeren in infrastructuur, beleg niet te voorzichtig, kapitalisme onder druk, aandelen (te) duur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief blijft in coronatijden beter overeind dan passief.

Goed nieuws

BREAKING! *#CHINA PLANS TO STEP UP PURCHASES OF U.S. FARM GOODS AFTER TALKS pic.twitter.com/PMSOL6QUyO — jeroen blokland (@jsblokland) June 19, 2020

Alles in cash is geen goed idee

Want wanneer stapt u weer in?

Britten dieper in de schulden

UK government debt tops 100% of GDP for the first time since 1963 https://t.co/u9JWwPzfxp via @_DavidGoodman pic.twitter.com/Bq6TAjp0RT — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) June 19, 2020

Verloren decennium?

Bridgewater's Ray Dalio warns about the possibility of a "lost decade" for stocks. Profit margins for US comps may be at risk. Level of corp debt set to rise. Globalization, largest driver of world profitability over past few decades, has already peaked. https://t.co/S0qloRqJUT pic.twitter.com/O6xmTvgVPW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 19, 2020

Italianen zijn niet rijker dan Nederlanders.

Of wel? Politiek Den Haag heeft weinig trek in steun aan Italië. Italianen zijn rijk genoeg om zichzelf te helpen, is het sentiment. Maar hoe vermogend zijn Italianen versus Nederlanders eigenlijk? Het FD zocht het uit. 'Wie er rijker is, hangt af van welke data je neemt.'