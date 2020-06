Must read: Dollar verliest 35% waarde

Must read

Laat die inflatie maar komen

Geen obligatiecategorie presteerde dit jaar beter dan inflation linked bonds. Van inflatie is momenteel geen sprake, maar mocht die er komen, dan is de aanschaf van linkers te laat. Instappen?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Rentecurve bepaalt, nu investeren in infrastructuur, beleg niet te voorzichtig, kapitalisme onder druk, aandelen (te) duur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Ook staat loopt dividend mis

De Nederlandse overheid krijgt 187 miljoen euro minder uitgekeerd door staatsdeelnemingen. Vanwege het coronavirus hebben de meeste bedrijven besloten om tijdelijk geen dividend te betalen.

Vreemd dat beleggers Amerikaanse aandelen kopen?

Niet echt, want Amerikaanse aandelen keren meer dividend uit dan obligaties aan yield geven.

ECB laat geld flink rollen

Op deze manier gaat de rente niet omhog. Laat dat nu net de bedoeling zijn. Waar haalt de ECB dat geld eigenlijk vandaan?

Discussie: De aandelenbeurs is wel/niet logeslagen

Financieel analist Cullen Roche begrijpt de verwarring over de sterke stijging van de aandelenbeurzen. Tegelijkertijd begrijpt hij ook het optimisme van de bulls. Volgens hem kunnen beide meningen kloppen.

"The dollar is going to fall very, very sharply"

Yale-econoom Stephen Roach voorspelt dat de dollar binnen afzienbare tijd 35% van zijn waarde gaat verliezen. Argumenten heeft hij ook.

"Beurs is in de war"

"There are plenty of reasons stocks fell more than 30% in what felt like we were heading for the second coming of the Great Depression, then rose more than 40%, in what felt like the second coming of the dot-com bubble and just for good measure got kicked in the teeth with a 6% down day this week," maar wat de beurs morgen doet, weet niemand. Interessant betoog van Ben Carlson.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief blijft in coronatijden beter overeind dan passief.

De risico's van duurzaam beleggen

Duurzame fondsen hebben zich tijdens de coronacrisis relatief goed staande gehouden. Dat is in lijn met de gedachte dat duurzame bedrijven minder risicovol kunnen zijn. Maar zijn er dan geen risico’s verbonden aan duurzaam beleggen? Zeker wel! Morningstar Nederland benoemt de belangrijkste.

Belgische toezichthouders dwarsboomt IT-plannen ING

De Belgische centrale bank heeft zich onlangs uitgesproken tegen ambitieuze plannen van ING die moesten leiden tot een integratie van de IT-omgevingen van ING Nederland en ING België op één gedeeld platform. De Nationale Bank van België vreesde onder meer voor het verdwijnen van een nationaal aanspreekpunt. Niet alleen de toezichthouder lag dwars, ook bleek men op cultureel vlak elkaar niet altijd te (willen) begrijpen.

Het goede nieuws: Van beurseuforie is geen sprake

Bizarre batterij

