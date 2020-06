Must read: Apple 10% te duur

Must read

Vinden analisten. Plus; olie-en gasinvesteringen renderen niet, de bad banks in Europa en Tesla meest waardevolle autobedrijf.

Goed instapmoment industriële metalen

Vermogensbeheerder Wisdom Tree ziet grote kansen voor grondstoffenaandelen, maar dan moet het economisch herstel wel doorzetten.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Pas op voor inflatie (2x), goedkope EM bedrijfsobligaties bieden 3 premies, tijdelijke verzwakking energietransitie, alleen positief over Europese high yield, glas is halfvol, go with the flow, duurzame beleggingen presteren beter, aandelen op langere termijn meest kansrijk, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Bad banks

Europe warned against free virus bailouts for zombie banks https://t.co/rP5XV5mDpY pic.twitter.com/swQjUzHmhc — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2020

Olie-en gasinvesteringen renderen niet

Wat als olieprijzen nooit meer terugkeren naar oude niveau's?

Apple is overgeprijsd

Analisten vinden Apple nu toch echt te duur. Zo'n 10% te duur.

Tesla de duurste

Tesla is bijna meer waard dan topper Toyota.

Britse vrije val

To round off a difficult week for the UK, @ONS says the economy shrank a record 20.4% in April https://t.co/w0b93Owrv4 pic.twitter.com/dkzFytnWII — Jill Ward (@jillianfward) June 12, 2020

De bodem?