Must read: Supersterke banken

Plus: Van beurseuforie is geen sprake, inflatie bepaalt obligatierendement, nu in grondstoffen beleggen, en méér.

IEX Fonds 40: Hoera! Herstel

Helemaal in de plus staat onze IEXFonds 40 dit jaar nog niet, maar de min 20% die eerst op de borden stond, is weggepoetst. Toppers en floppers wisselden elkaar afgelopen maand af.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Pas op voor inflatie, goedkope EM bedrijfsobligaties bieden 3 premies, tijdelijke verzwakking energietransitie, alleen positief over Europese high yield, glas is halfvol, go with the flow, duurzame beleggingen presteren beter, aandelen op langere termijn meest kansrijk, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Meer Amerikaanse stimulering?

De Fed vergadert vanavond. Tot welke nieuwe maatregelen leidt dit? Reuters blikt uitgebreid vooruit.

Van beurseuforie is desondanks geen sprake

Weinig is goed, veel is slecht

Verdienen met obligaties is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van inflatie. Bijzonder interessante studie.

Nu in grondstoffen beleggen

Volgens multi-assetspecialist Jeroen Blokland van Robeco heeft de minst populaire beleggingscategorie de beste kansen als het economisch herstel begint. Daarom heeft Robeco de weging van grondstoffen in zijn mixfondsen verhoogd.

Waarde-aandelen geen slachtoffer van lage rentes

Wat verklaart de underperformance van waarde-aandelen in de afgelopen jaren? Het heeft niets met rentestanden en rentecurves van doen. Beleggers zijn gewoon bereid meer op tafel te leggen voor groeiaandelen. Interessant verhaal.

Nederlandse banken behoren tot de sterkste van Europa

ABN AMRO, ING en Rabobank zijn enkele van de meest solide banken van Europa. Dat is de conclusie van advieskantoor Roland Berger dat twintig Europese banken heeft vergeleken op basis van winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit. Slechts één bank gaat de Nederlandse banken vooraf, dat is ...?

RTL Z Voorbeurs: Weinig aandacht voor slechte relatie VS-China

Eén van de risico's waar aandelenmarkten weinig aandacht voor hebben is de snelle verslechtering van de relaties tussen China en de VS, zegt Teeuwe Mevissen van de Rabobank.

Buffett kan er niets van?

Bonussen maken ceo's niet slechter

"While incentives matter, reckless CEOs are mostly born that way and not prisoners of a bad incentive scheme. And that means that if a CEO ruins a company, we shouldn’t blame the compensation scheme, but the people who hired him in the first place. It is time we hold the board accountable for hiring the wrong CEOs." Hier het hele leuke verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).