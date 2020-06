Must read: Dat was alweer de top?

Must read

Oude economie slaat terug

Dividendbelegger Jorik van den Bos heeft er alle vertrouwen in dat afgestrafte dividendaandelen weer de weg omhoog vinden. Zwaar getroffen sectoren zoals banken, telecom en energie zouden wel eens opmerkelijk scherp kunnen herstellen. "De beleggingskansen waren nog nooit zo veelbelovend."

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Go with the flow, duurzame beleggingen presteren beter, aandelen op langere termijn meest kansrijk, centrale banken kunnen nog veel doen, vecht niet tegen Fed en tech, extra kansen EMD, en méér opinies.

GMO gaat in dekking

Want aandelen zijn duur en de economische toestand belabberd. “We are in the top 10% of historical price earnings ratio[s] for the S&P on prior earnings and simultaneously are in the worst 10% of economic situations, arguably even the worst 1%!” Lees het verhaal.

Exportland Japan hard getroffen

Japan’s economy braced for its worst postwar slump as the cornonavirus crisis slams the brakes on global growth and raises pressure on Tokyo to cushion the blow to business and consumers https://t.co/pdA4hhZUFj pic.twitter.com/h400A0vOoH — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2020

Beleggers zijn manisch depressief

We've gone from recession to depression to recovery to euphoria in less than 100 days. — Michael Batnick (@michaelbatnick) June 5, 2020

Dat was de top?

De aandelenkoersen wereldwijd staan bijna weer op de niveaus van voor de coronacrisis. Nederlandse beleggers denken niet dat de AEX deze zomer nog verder zal stijgen, aldus RTL Z, dat er ook een Voorbeurs aan heeft gewijd met dezelfde boodschap.

Willem Vermeend: Volg Duitse weg om recessie te bestrijden

Het kabinet moet volgens Willem Vermeend snel maatregelen treffen om de Nederlandse economie te versterken en aan te jagen. Bij de huidige aanpak ligt de nadruk vooral op het behoud van banen die straks voor een deel niet meer bestaan. Nederland moet kiezen voor de daadkrachtige Duitse aanpak van Angela Merkel die toekomstgericht is. Wat zijn die maatregelen?

Een nieuwe handelsoorlog is in de maak

#China's May USD trade surplus was the biggest on record as #exports fell less than expected and #imports collapsed by 16.7% YoY. pic.twitter.com/2FhLm8Zwgx — jeroen blokland (@jsblokland) June 7, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Lichtpuntje

De #industrie is na forse teruggang iets minder negatief over de orderportefeuille in mei #ING @RicoLuman pic.twitter.com/YXTLbOaMUE — ING Economie (@INGnl_Economie) June 6, 2020

Recept voor meer Amerikaanse onlusten

De financiële ongelijkheid is enorm gegroeid. Nog even en Marx krijgt alsnog gelijk.

Chart from this week’s edition of @TheEconomist

Absent timely measures, the economic shock caused by #COVID19 and its aftermath are likely to worsen income #inequality on both sides of the Atlantic. This at a time when inequalities of wealth and opportunity are also worsening. pic.twitter.com/8SGHLMoJJd — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) June 7, 2020

Beleggen in goud is vooral heel erg link

Goud biedt inderdaad bescherming tegen koerscorrecties en inflatie, maar alleen op de heel lange termijn. Er zijn decennia geweest waarbij de hedge niet werkte. Aangezien de goudprijs nu historisch gezien erg hoog staat, zijn de vooruitzichten tamelijk slecht.

Kabinet gaat kleine spaarder/belegger meer ontzien